Elezioni, Chiara Ferragni: "L'aborto, persone Lgbt discriminate, figli di stranieri: difendiamo i diritti"

A pochi giorni dalle elezioni, Chiara Ferragni torna a sollecitare i follower non solo invitandoli a votare, ma dando anche più di qualche indicazione su chi votare. Non fa nomi, ma i temi - e i rispettivi impegni elettorali - sono noti a tutti.

La battaglia social dell'imprenditrice digitale - che potrebbe essere considerata parte integrante della campagna elettorale di centrosinistra, seppure indirettamente (ma considerando i milioni di follower che seguono la Ferragni mica poi tanto) - verte tutta sui diritti: "Tanti diritti di cui oggi godiamo non sono un dono, ma una conquista - scrive tra le storie Instagram -. E per quanto ci sembrino ovvi e scontati, possono essere messi in discussione, minacciati, ridotti, cancellati in qualsiasi momento. Il voto è uno dei pochi strumenti di cui disponiamo per proteggerli, per crearne di nuovi, per estenderli a chi oggi se li vede negati. E per decidere in che direzione debba andare il nostro Paese: se in avanti o indietro di decenni".

Chiara Ferragni poi parla ancora più chiaro: "Il diritto delle donne all'aborto, il diritto delle persone Lgbt a non essere picchiate, insultate, discriminate per il proprio orientamento sessuale, il diritto dei giovani a decidere della propria vita, il diritto di un bambino a sentirsi parte di questo Paese anche se figlio di stranieri, sono ragioni per le quali vale votare". E per chi, si può tranquillamente aggiungere. Nonostante tutto ammette: "Anche se non ci sentiamo perfettamente rappresentati, anche se siamo delusi, sta a noi scegliere se proteggere ed estendere quei diritti, o abbandonarli nelle mani di chi vuole ostacolarli. E' una nostra responsabilità". Insomma, meglio votare il meno peggio che non votare proprio. Astenersi, conclude Chiara Ferragni, "significa solo delegare ad altri ciò che sta a noi decidere".

