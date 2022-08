Elezioni, Chiara Ferragni preoccupata per i diritti delle donne e c'è chi le chiede di entrare in politica

Ha fatto non poco scalpore la presa di posizione di Chiara Ferragni di pochi giorni fa. L'influencer, che mentre si trovava in vacanza a Ibiza, ha voluto parlare del "modello Marche" dove abortire sembra molto complesso. E di nuovo Chiara, senza fare nomi e cognomi questa volta, è tornata a parlare di diritti negati e lotta femminista.

Su TikTok e poi su Instagram ha condiviso un video che in poche ore ha superato le 600mila visualizzazioni. Nello stile, ormai conosciuto e consolidato del social cinese, Ferragni ha "doppiato" mimando con le labbra il ritornello della canzone di Jazmine Sullivan, "Lions, Tigers & Bears", e poi ha lanciato la sua stoccata. La canzone recita "I'm not scared of lions and tigers and bears; But I'm scared of (loving you)" - ovvero "non ho paura di leoni, tigri e orsi, ma ho paura di amarti" - l'ultima parte, quella legata all'amore, è stata sostituita da alcune frasi che Ferragni ha scritto in sovrimpressione sul video.

E il risultato è quindi questo: "non ho paura di leoni, tigri e orsi, ma ho paura a pensare: che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati; Che ne 2022 si voglia ancora decidere del corpo delle donne. Continuiamo a lottare". Sono molti i commenti sotto al video e c'è anche chi le chiede di entrare in politica "Chiara ma perché non fondi un tuo partito? Ti voterei sicuro" e poi "Quanto hai ragione e fai bene a usare questo sociale per sensibilizzare su questo" e ancora "Voglio te al governo"; "Sei una donna d'oro, un esempio per molte".

Chiara Ferragni e l'appello contro Giorgia Meloni

La Marche nel 2021 si è opposta alla somministrazione della pillola Ru486 nei consultori. Non solo. Anche il suicidio assistito - nonostante la sentenza Cappato/Dj Fabo della Consulta - viene ostacolato, così come il Gay Pride, che considerato un "evento politico" si è visto negato il patrocinio. La regione, guidata dal presidente di Fratelli d'Italia Francesco Acquaroli, ha posizione molto nette anche sullo svolgimento del Gay Pride e sul suicidio assistito. Ma in particolare l'imprenditrice ha voluto parlare dell'aborto e lo ha fatto, ovviamente, tramite i suoi profili social scrivendo: "FDI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni. Ora è il nostro tempo di agire - aveva scritto - e far sì che queste cosa non accadano".