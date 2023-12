"Altro che errore in buona fede, vi spiego le scelte chirurgiche della Ferragni"

"Un errore di comunicazione". Così Chiara Ferragni ha giustificato la multa ricevuta dall'Antitrust per promozione ingannevole di beneficenza (qui il caso spiegato bene). La mia è stata una "comunicazione sbagliata ma in buona fede", ha precisato. Peccato che però Selvaggia Lucarelli, la giornalista che ha scoperchiato il caso e che per prima si è insospettita delle donazioni benefiche dell'influencer, la pensi molto diversamente: "La mia risposta invece è che la comunicazione è stata chirurgica e scientifica, le parole sono state scelte con grandissima attenzione per creare quel tipo di confusione in chi acquistava i prodotti. Altro che errore, è stata una strategia ben studiata", replica.

In risposta alle critiche, Ferragni ha sottolineato che devolverà un milione all'ospedale Regina Margherita di Torino, ospedale che è al centro del caso. Ma anche qui Selvaggia ha qualcosa da dire: "Fa parte del loro insieme di privilegi - spiega Selvaggia a proposito di Ferragni e Fedez, il marito - Se non hai soldi la reputazione te la devi guadagnare, se hai tanto denaro invece puoi comprarti anche la reputazione. Con bonifici fatti bene e quasi sempre a favore di telecamera puoi sostituire l’impegno civile, il sudore delle battaglie, l’attivismo reale che consuma le suole delle scarpe".

È dunque tutto un cinico calcolo? "Non ho mai visto Chiara Ferragni e Fedez spendersi sul lungo termine in cause in cui credono. Loro cavalcano la causa del momento: il Covid, il femminismo, Sanremo... fanno un gigantesco spot promozionale alla loro reputazione che innesca nei follower un’idea di gratitudine e diventa un jolly per eventuali inciampi". "I follower li seguono perché i Ferragnez hanno profili aspirazionali, ma non so sul lungo termine quanto faccia bene questo modello", conclude Lucarelli. "Fedez parla di salute mentale — la sua —, di bonus psicologo ma non si è mai chiesto che impatto ha tutto questo a livello di salute mentale della collettività: non è facile essere messi tutti i giorni di fronte a quel tenore di vita, a quella ricchezza, quando lavori dalla mattina alla sera e hai la casa grande come la cabina armadio di Chiara Ferragni. Così nelle persone aumentano la frustrazione e il senso di fallimento"

"Un incontro di anime e di ego. Si alimentano a vicenda"

Infine un giudizio personale sulla coppia: "Il loro è stato un incontro di anime e di ego, entrambi ce l’hanno molto sviluppato e mi sembra si alimentino uno con l’altro. Mi pare che non ci sia uno dei due che ogni tanto fa fare un passo indietro all’altro, sono lanciati entrambi in una corsa sfrenata senza mai guardarsi indietro e chiedersi se hanno sbagliato qualcosa".