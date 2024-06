Chiara Ferragni, arriva la nota ufficiale: il manager Fabio Maria Damato è fuori dalle società

Le strade di Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato si separano. Damato lascia la funzione di general manager del gruppo Ferragni, rinunciando così alla gestione delle società. Lo comunicano Fenice e TBS Crew, le società che fanno capo all'imprenditrice: "Le società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l. comunicano che, a partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di Direttore Generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale".

Damato, insieme a Ferragni, è stato indagato dalla Procura di Milano per l'ipotesi di truffa legata alla vicenda del "Pandorogate" scoppiata lo scorso dicembre con la nota multa dell'Antitrust.

Chi è Fabio Maria Damato, dagli esordi con Chiara ai rapporti con Fedez

Fabio Maria Damato è stato il braccio destro di Chiara Ferragni per circa sei anni con il ruolo di general manager di Chiara Ferragni Collection e TBS, società che fanno capo all'imprenditrice. Nato a Barletta, Damato si è trasferito a Milano per studiare Economia aziendale presso l'Università Bocconi. Nel 2008 ha lavorato come Fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera e ha collaborato anche con altre riviste di moda (come Amica e MF Fashion). Nel 2017 l'incontro con Chiara Ferragni che lo ha voluto con sé in The Blonde Salad, arrivando ad affidargli l'incarico di general manager per TBS e Chiara Ferragni Collection. "Il mio braccio destro, sinistro, tutto; mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa": così Ferragni lo definiva nel secondo episodio della serie tv The Ferragnez.

Con la vicenda dei pandori Balocco griffati Ferragni, però, la situazione è molto cambiata. Anche Damato, infatti, risulta attualmente indagato per concorso in truffa aggravata in merito alla vicenda dei dolciumi Pink Christmas realizzati in collaborazione con l'azienda dolciaria. Il nome di Damato, inoltre, è emerso anche per ciò che attiene la sfera personale di Chiara. Fedez, a distanza di settimane dall'esplosione delle polemiche, intervistato da Francesca Fagnani a Belve aveva ammesso la crisi coniugale e l'impatto che queste vicende giudiziarie hanno avuto nel loro rapporto: "Chiara ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo", aveva affermato il rapper, attaccando anche senza menzionarlo direttamente proprio Damato.