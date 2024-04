Chiara Ferragni è divorzio anche con il manager Fabio Maria Damato: "Liquidazione milionaria"

Il 7 maggio 2023, in occasione del compleanno di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, manager delle società dell'influencer, su Instagram scriveva: "Non importa quali traguardi raggiungi ma con chi li condividi: buon compleanno". Oggi, quasi un anno dopo, queste parole potrebbero non rispecchiare la realtà. In pochi mesi la vita professionale, e anche quella privata, di Chiara e del suo manager sono state stravolte. A dicembre, poco prima di Natale, la notizia della multa dell'Antitrust da 1 milione di euro alle società della Ferragni e da 420 mila euro alla Balocco per pratiche commerciali scorrette e poi l'accusa per truffa aggravata per Ferragni, Alessandra Balocco e Damato.

Tra l'imprenditrice e il suo "braccio destro e sinistro", così lo ha definito la stessa Chiara, sarebbe crisi nera. Damato presto potrebbe lasciare la sua posizione manageriale, ma solo dopo una liquidazione milionaria. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Fabio Maria è anche membro dei cda di due società dell'influencer The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection. Insieme da otto anni oltre che legati negli affari erano anche amici, ma di quel legame oggi sarebbe rimasto ben poco. Gabriele Parpiglia a Rtl, ha svelato che i due non si vedrebbero da quando è scoppiato il caso Pandoro, aggiungendo anche che Damato avrebbe dato le dimissioni da tutte le aziende di Ferragni chiedendo "4 milioni di euro" di liquidazione.

Il manager avrebbe avuto, suo malgrado, un peso anche nella separazione tra Fedez e Chiara. A rivelaro è stato, poche settimane fa, Fedez nell'intervista rilasciata a Belve. "Chiara ha scelto di prendersi tutte le responsabilità, lei poteva e doveva spiegare che le responsabilità non sono tutte sue. Anche dei manager? Di un manager, uno solo", ha dichiarato - e sottolineato - il rapper senza fare direttamente il nome di Damato ma facendo ben capire. Dal canto suo il dirigente si è trincerato nel silenzio: non ha mai rilasciato interviste e non aggiorna il suo profilo Instagram dal 10 dicembre 2023.