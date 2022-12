"Metto a posto anche io", Chiara Ferragni sbotta con chi non crede faccia le faccende domestiche

Chiara Ferragni è finita al centro dell'ennesima polemica social e, come accade ogni volta che viene toccato un suo nervo scoperto, l'influencer non riesce proprio a rimanere in silenzio. Se spesso viene attaccata per i suoi scatti sexy che, secondo alcuni, sarebbero inadeguati e fuori luogo, soprattutto per una mamma di due bambini, questa volta la regina delle influencer è stata presa di mira per alcune dichiarazioni fatte su TikTok che alcuni suoi followers non hanno ritenuto veritiere. Quasi nessuno, infatti, ha creduto al fatto che la moglie di Fedez si occupi delle faccende domestiche usando il suo tempo per mettere in ordine la casa e sistemare il caos creato dai suoi due bambini Leone e Vittoria.

In un video, pubblicato sul suo profilo TikTok da quasi 6 milioni di followers, che nasceva per essere simpatico e un modo per rendersi più vicina alle altre mamme, Chiara ha dichiarato di passare mezz'ora del suo tempo al giorno per mettere a posto il casino fatto dai figli a casa. Un video che, però, non ha scatenato empatia nei "seguaci" dell'influencer che hanno fatto fatica a credere che una donna come lei e con il suo conto in banca, usi il suo tempo per fare le faccende domestiche.

Eppure, la Ferragni ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro.

"Sì, faccio questo e fa molto altro, perché ogni mamma anche quelle che non hanno un lavoro d'ufficio lavorano tutto il giorno per i propri figli quindi, shut up". Sono queste le parole di Chiara che, con un TikTok semplice e conciso ha voluto ribadire, ancora una volta, di non essere una donna viziata che non alza un dito in casa ma di essere una mamma devota e che si impegna in casa, proprio come tutte le altre mamme del mondo.