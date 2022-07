"Ecco cosa ho pensato la prima volta che ho visto Fedez" la rivelazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è protagonista di un nuovo racconto social che svela dettagli inediti sulla sua vita nel periodo precedente alla sua love story con Fedez e prima dei suoi due figli. Chiara, infatti, dopo aver svelato perché ha scelto per i suoi bambini i nomi di Leone e Vittoria, nel suo ultimo video su Tik Tok ha annunciato a tutti i suoi fan di voler condividere con loro un'altra storia divertente sulla sua vita di cui non aveva ancora parlato prima.

L'influencer, infatti, ha raccontato a tutti qual è stata la prima volta che ha visto una foto di Fedez e, soprattutto, cosa ha subito pensato di lui, ancora prima di conoscerlo. La trentacinquenne ha svelato che, quando ancora abitava a Los Angeles, città americana in cui ha vissuto dal 2013 al 2018, di ritorno in Italia per delle commissioni ha "beccato" in edicola una copertina di Rolling Stone con su la foto di un ragazzo, un certo Fedez, con la scritta "La rivelazione" e ha pensato: "Buon per lui, mi sembra proprio un figo!". Il tutto ben prima che i due si conoscessero e mettessero insieme.

"Questa copertina che adesso, non so perché abbiamo messo in bagno, è la prima foto che io ho mai visto di Fede - rivela Chiara orgogliosa e un po' nostalgica - Ero tornata a Milano per dei lavori e tornando verso l'aeroporto ho visto questa cover di Rolling Stone di ottobre 2014, quando vivevo da circa un anno a Los Angeles, e ho detto:"Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero" e invece era Fede."

"Sono super affezionata a questa foto" conclude, poi, la Ferragni dicendo a tutti di non chiederle perché abbia messo la foto in bagno.

Fedez e Chiara Ferragni love story

Fedez e Chiara Ferragni stanno insieme dal 2016 ma si sono conosciuti nel dicembre 2015 partecipando allo stesso pranzo di Natale di amici in comune. A quel tempo i due erano già fidanzati ma l'intesa era già evidente. Nel maggio 2016 Fedez menziona la Ferragni nel testo di una delle sue canzoni e da quel momento inizia uno scambio di battute tra i due che sarà decisivo e li spingerà a incontrarsi di nuovo. Il primo appuntamento tra i due, che si erano poi lasciati con i rispettivi fidanzati, Giulia Valentina e Riccardo Pozzoli, arriva a settembre del 2016 e già dal mese successivo ufficializzano la loro storia d'amore pubblicando una prima foto insieme. Il 6 maggio del 2017 arriva la proposta di matrimonio da parte di Fedez durante un suo concerto all'Arena di Verona e nell'ottobre dello stesso anno annunciano di aspettare il loro primo figlio. Il matrimonio verrà celebrato a settembre del 2018 a Noto, in Sicilia alla presenza del piccolo Leone, il primogenito nato 5 mesi prima. Nel 2021, invece, nascerà la loro secondogenita Vittoria.