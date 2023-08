Chiara Ferragni e Fedez vicini all'addio? Quel "ciao amore" allarma i fan

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? È quello che lascia intendere l'ultimo post congiunto dell'imprenditrice digitale e di suo marito che, più che fare una dichiarazione d'amore l'uno verso l'altra, sembrano essersi detti addio, questa volta definitivamente. I due influencer, dopo la forte crisi vissuta nel periodo post-Sanremo che ha messo il loro amore a dura prova - e di cui vedremo i retroscena nel prossimo episodio della serie The Ferragnez dedicato proprio a Sanremo - hanno fatto di tutto per mettere a tacere le voci di separazione. Come? Continuando a pubblicare foto dove si mostrano come la "famiglia perfetta" e si scambiano baci più da copertina che sentiti.

L'ultimo bacio postato dai due? Quello su una scogliera a Ibiza dove sono in vacanza in questo momento. Uno scatto al tramonto apparentemente romanticissimo ma che lascia l'amaro in bocca nel momento in cui si legge la frase che hanno scritto Chiara e Fedez per accompagnare la foto sui social: "Ciao amore". Parole che sono state prese, dai più, come un chiaro segno non solo di crisi quando di vero e proprio addio tra i due.

Forse stanno solo aspettando il momento giusto per rivelare ai fan che il loro matrimonio è finito ma con questo post Instagram, Chiara Ferragni e Fedez sembrano aver fatto una celata rivelazione della fine del loro amore, una sorta di comunicato stampa di separazione camuffato da dichiarazione d'amore. Così, in tantissimi si sono allarmati commentando sotto il post: "Ma vi siete lasciati?", oppure "Scoppiati in ogni senso" e in tanti hanno riempito lo spazio commenti del post con faccine tristi, convinti che i due si siano lasciati.

Per ora non c'è stata nessuna conferma di separazione dai due diretti interessati che hanno continuato a fotografarsi insieme come se nulla fosse successo ma questo scatto tristemente romantico e quel bacio più d'addio che d'amore, sembrano essere il primo passo verso l'annuncio del divorzio. Ma staremo a vedere.