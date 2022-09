Chiara Ferragni in tacchi, Fedez scalzo, il video della differenza di altezza è esilarante

Non solo moda, case di lusso, eventi chic nella vita dei Ferragnez ma anche tanta tanta autoironia. Questo approccio alla vita di Fedez e Chiara Ferragni è uno degli elementi distintivi della coppia e anche uno dei tantissimi motivi per cui sono amati da tutti. Che sia rivolta ai loro bimbi Leone e Vittoria (ricordiamo tutti, tra i tanti, i video della piccola Vittoria che si rifiutava di dire "papà" o quelli in cui Chiara mostrava Vittoria e le sue facce buffe sul tappeto elastico, o il recente video di Leone che parla in inglese) o a loro stessi, questo loro modo di fare scherzoso e autoironico li avvicina un po' di più alle persone normali che, vedendo che perfino i Ferragnez sono alle prese con i "problemi" comuni e propri di tutte le coppie, empatizzano ancora di più con loro.

Ed ecco che, questa volta, l'elemento scelto dal duo più social d'Italia è la loro (già nota) differenza di altezza. Con un video divertentissimo che mostra i Ferragnez prepararsi per una delle tante sfilate in cui sono ospiti durante la settimana della moda milanese, vediamo una Chiara Ferragni con ai piedi un paio di tacchi altissimi e un Fedez, scalzo e la differenza di altezza tra i due è talmente accentuata da essere irresistibile. In tantissimi, infatti, hanno messo like al video postato sui profili social sia di Fedez che di Chiara e il volto sconsolato del rapper milanese ha trovato il favore di tantissimi ragazzi che, come lui, sono costretti ad avere a che fare con il fatto di essere più bassi delle proprie fidanzate.

Tra i commenti più belli c'è quello di chi ironizza facendo riferimento al testo della canzone "Magnifico" di Fedez: "Siao nello stesso hotel ma con due viste differenti" o ancora chi definisce la loro una "relazione a distanza" a causa della differenza di altezza, o chi, rivolgendosi a Chiara, le dice: "Lo potevi lasciare a casa Leo" ma una cosa è certa, tutti ma proprio tutti, non sono riusciti a trattenere una spontanea risata alla visione di queste immagini e così, il duo Ferragnez, ha colpito ancora nel segno.