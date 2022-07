Chiara Ferragni a cuore aperto "Vi racconto come ho conosciuto Fedez"

Chiara Ferragni a cuore aperto su Tik Tok. L'influencer di origini bresciane, ormai nota in tutto il mondo per essere diventata il primo esempio di imprenditrice digitale a livello internazionale, ha svelato ai fan aspetti inediti sulla sua storia d'amore con il rapper Fedez raccontando come i due si sono conociuti in una delle sue amatissime "story time" su Tik Tok. Se proprio ieri, la mamma di Leone e Vittoria, aveva rivelato quando aveva visto per la prima volta il suo futuro marito e cosa aveva pensato di lui, oggi ha aggiunto nuovi dettagli alla sua storia lasciandosi andare a un racconto tenerissimo sul suo rapporto con Fedez e sugli esordi di quella che è, poi, diventata la sua più grande storia d'amore.

"In tanti mi state chiedendo la story time di quando ho conosciuto Fede ma non ne avevo mai parlato in maniera dettagliata", erordisce Chiara nel video per poi lasciarsi andare a un lungo racconto sulla nascita della sua love story.

"A dicembre 2015 io abitavo a Los Angeles, stavo con un ragazzo californiano da due anni e mezzo ed era una relazione che volevo terminare, non riuscivo ad andarci d'accordo e mi faceva molto soffrire ma avevo molta paura di stare a Los Angeles da sola. Fedez all'epoca stava con la sua ex fidanzata. Ci siamo incontrati in un hotel grazie a una coppia di amici in comune che volevano farci conoscere perché eravamo due giovani italiani talentuosi, senza creare love story ma solo per farci lavorare insieme in futuro"

I due, infatti, si sono conosciuti in quell'occasione e alla presenza dei loro ex fidanzati Giulia Valentina e Riccardo Pozzoli, il ragazzo con cui Chiara stava prima di mettersi con il californiano, "una situazione stranissima" a detta della Ferragni. Fedez e Chiara Ferragni, quindi, si conoscono proprio in un momento di debolezza di Chiara che non sapeva come uscire da quella relazione che la rendeva infelice. Il rapper milanese, come ricorda Chiara, le diede un "bellissimo vibe rilassato" che le ha subito fatto pensare: "Che bello, forse in futuro dovrei frequentare un ragazzo italiano perché mi capirebbe di più e avrebbe una cultura molto più affina alla mia".

Ma sarà solo quando uscirà la canzone di Fedez "Vorrei ma non posto" che Chiara, che nel frattempo si era lasciata, torna ad avere a che fare con il rapper che la citava nel testo della canzone. Anche se inizialmente aveva paura che l'avrebbe presa in giro, ascoltando il brano si rese conto che era stato molto carino e fu così che i due si sono avvicinati sempre di più fino a diventare, poi, una coppia ufficiale.