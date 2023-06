La vita sul lussuoso yacht di Chiara Ferragni e Fedez: tra pranzi, tuffi e bimbi

La villa con piscina non basta. Per Chiara Ferragni e Fedez l'estate significa anche solcare le onde del mare pugliese a bordo del loro yatch. Motivo per cui in questi giorni l'influencer e il cantante ne hanno preso uno insieme ad amici e familiari. Un po' di relax in attesa dei prossimi impegni lavorativi, che vedono lui alle prese col concerto "Love Mi" e lei dedicata come sempre alla sponsorizzazione delle sue collezioni di moda.

L'imbarcazione, dagli arredi in colore legno chiaro e bianco, è particolarmente confortevole. Tutt'intorno c'è il mare azzurro della Puglia. Presente anche Rachel, amica storica di Chiara, insieme al figlio. Curiosissimi Vittoria e Leone, bimbi di Chiara e Federico, che guardano affacciati dal parapetto la costa che si allontana. Poi Vittoria, la più piccola di casa, ne approfitta per un sonnellino sui comodi divanetti grigi. In barca con la coppia c'è anche la famiglia di Fedez, ovvero papà Franco - che, per l'occasione, si improvvisa chef di bordo, vista la passione per la cucina - e mamma Tatiana - che, proprio di recente, è finita al centro dell'attenzione mediatica per essersi scagliata contro Luis Sal, ex socio del figlio. Infine, nel pomeriggio, è tempo di mettere in acqua il materassino e godersi il mare ancora più da vicino. E si rientra a casa.

Un'estate all'insegna della famiglia per la coppia, che quest'anno ha vissuto un'importante crisi, forse la più importante di sempre. Pietra dello scandalo è stato l'ormai noto bacio scoccato da lui a Rosa Chemical sul palco del festival di Sanremo. Per alcuni, Chiara e Federico restano distanti. Oggi la riconciliazione.