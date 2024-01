La casa dei Ferragnez in affitto a 35mila euro al mese

La casa di Chiara Ferragni e Fedez è stata messa in affitto. O meglio. La vecchia casa dei coniugi Ferragnez. Il lussuoso appartamento in CityLife che la coppia con i figli Leone e Vittoria hanno lasciato lo scorso novembre per spostarsi in un altro attico dello stesso quartiere di Milano può essere adesso preso in affitto per la cifra di 35mila euro al mese. A proporla è l'agenzia immobiliare Roseto Prestige che sul suo sito web presenta lo stabile in tutti i suoi dettagli.

Definita come una "moderna e affascinante penthouse che può essere considerata uno degli appartamenti più suggestivi di Milano", l'abitazione si trova all'undicesimo piano e dispone di quattro camere da letto e quattro bagni, per una metratura totale di 477 metri quadrati e con la dotazione di tre posti auto. L'interno è caratterizzato da finiture di alta qualità e da un mobilio ideato e creato su misura, con una ampia zona giorno contornata da numerose vetrate. Scenografica la scalinata con gradini a sbalzo e led retro illuminanti e parapetto in cristallo che conduce alla zona hobby/soppalco. Presente anche un ampio terrazzo di oltre 100mq dal quale si gode di una vista mozzafiato su tutto il territorio circostante dotato di un angolo Jacuzzi.

"Grazie per questi 5 anni e mezzo" aveva scritto Chiara a corredo del filmato che raccoglieva i momenti più emozionanti vissuti tra quelle mura che adesso restano in attesa di nuovi inquilini.

La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez

La famiglia Ferragnez si è trasferita nel nuovo appartamento lo scorso novembre e subito hanno condiviso gli spazi immensi dell'abitazione dotata di sala cinema, bagni con doppio lavabo in marmo e diversi dettagli di design e una doccia che Fedez ha definito "grande come la prima casa che ho preso in affitto quando ero giovane". Immensa anche la cabina armadio dell'imprenditrice piena di borse, vestiti e scarpe ordinate come in un negozio. Il trasferimento nella casa nuova è avvenuto a ridosso dei guai giudiziari di Chiara, coinvolta nella vicenda Balocco su cui la procura sta indagando.