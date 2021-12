I Ferragnez positivi al Covid: gli ultimi aggiornamenti su Leone e Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez da ieri sono in quarantena, la coppia è risultata positiva al covid, ma i bambini no e per questo motivo vivono separati per quanto un genitore e i propri figli possano farlo.

Chiara Ferragni, questa mattina, dalla sua camera ha aggiornato i suoi fan sullo stato di salute della famiglia: lei e Fedez stanno bene e continuano ad essere asintomatici, i bambini invece sono ancora malati hanno la febbre e soprattutto molta tosse. Per l'imprenditrice questo è un mistero e si chiede come sia possibile che Leone e Vittoria siano ancora negativi (anche se ne è molto felice, ovviamente).

"Noi siamo ancora qua, asintomatici e stiamo bene. I bambini invece continuano ad avere tantissima tosse e febbre ormai da qualche giorno ma continuano ad essere negativi e questo è un mistero. Speriamo che si riprendano presto perché averli qui in casa mezzi malati, non poterli abbracciare e stare con loro come vorresti fare è veramente una rottura di palle... Vabbè passerà anche questa, mandateci grandi good vibes" queste le parole di Ferragni mentre si concedeva una tazza di caffè nella camera padronale, unica stanza insieme al bagno privato della coppia in cui i piccoli non possono entrare.

L'appello di Chiara Ferragni ai fan

Ieri dopo la comunicazione della positività Chiara Ferragni si è ritagliata un attimo per parlare con i propri fan per chiedere alcuni consigli: "Che disagio raga... L'importante è che siamo asintomatici, speriamo che i bambini non si positivizzino e anzi se avete dei consigli da darmi sul come gestire la situazione, anche voi eravate positivi e bambini no? Come avete fatto?". Saranno state molte le risposte poiché sono molti i genitori che si sono trovati nella stessa situaizone dei Ferragnez.