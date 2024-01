"Grossa frizione tra Chiara Ferragni e Fedez", è crisi?

Sembra proprio che in casa Ferragnez non tiri aria buona. Dopo il caos dello scandalo Balocco, che ha portato a un'accusa di truffa per l'imprenditrice digitale e dopo quella "litigata" via social tra Fedez e Myrta Merlino, sembra proprio che le strade di Chiara Ferragni e Fedez, fino a poco fa coppia (quasi) idilliaca, siano destinate a separarsi. Motivo? Una divergenza profonda nel modo di vedere le cose e di affrontare le crisi di famiglia. E a parlare di una "grossa frizione tra i due" è stata Selvaggia Lucarelli che ha toccato il tema nelle sue stories Instagram dove commenta, quotidianamente, le questioni di attualità più chiacchierate tra cui anche il caso del pandoro Balocco e le sue conseguenze in casa Ferragnez.

E se già in un primo momento, proprio appena era scoppiato il pandoro-gate, c'era stato chi aveva affermato che Fedez fosse all'oscuro del milione di dollari intascati dalla moglie come cachet per le vendite del pandoro Pink Christmas di Balocco e che non fosse assolutamente d'accordo con il comportamento di Chiara, spingendola a fare una donazione, della stessa cifra, all'ospedale Regina Margherita di Torino, oggi si parla di un disaccordo da parte di Ferragni per il recente comportamento social di Fedez e quella litigata con Myrta Merlino per niente gradita dall'influencer da milioni di folloers (per ora).

Secondo quanto afferma Lucarelli, infatti, sembrerebbe che Chiara e il suo team siano piuttosto irritati dalle storie pubblicate da Fedez su Myrta Merlino e i giornalisti appostati sotto casa sua specificando che questo comportamento impulsivo di Fedez avrebbe portato a una "grossa divergenza" tra i due. Sarà forse finita l'era dei Ferragnez come coppia?

Ricordiamo che aria di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez c'era già stata ai tempi di Sanremo e di quel bacio di Fedez con Rose Villain in diretta tv. Ma ora che le cose sono diventate più serie e che, le questioni sul piatto della bilancia sono molto più importanti di un bacio tra due uomini in tv, riusciranno i due a uscirne indenni come coppia? I più pensano di no ma le vie dei Ferragnez sono infinite quindi tutto è possibile.