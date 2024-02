Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Il gesto a San Valentino che toglie ogni dubbio

Aveva suscitato non poco scandalo il viaggio di Chiara Ferragni con i figli, la madre e le sorelle nel fine settimana in cui compieva gli anni Franco Lucia, il padre di Fedez. Mai prima d'ora i Ferragnez avevano partecipato da separati a un evento di famiglia e questo, nonostante gli auguri social di Chiara, aveva portato a pensare che la crisi, di cui tanto si sta parlando nelle ultime settimane, fosse vera.

A far rientrare l'allarme prima una storia del rapper in cui era inquadrata la moglie con la figlia Vittoria e poi la cena al lume di candela che i due si sono concessi per San Valentino probabilmente da Cracco. Una sorta di ritorno alla normalità dopo il caso Pandoro-beneficenza e gli ultimi episodi tra Fedez e il codacons. Non è un periodo semplice per i due coniugi, ma al momento la crisi, almeno quella di coppia, sembra solo un miraggio.