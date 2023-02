Chiara Ferragni: "Ecco i miei momenti migliori" (e non c'è traccia di Fedez)

C'è ancora un velo di mistero nella vita di una delle coppie più amate e seguite dagli italiani, i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez si stanno davvero lasciando? Stanno attraversando una crisi o è solo tutta una mossa di marketing? Chiara ci è rimasta davvero male per il comportamento del marito a Sanremo o no? E, soprattutto, che fine ha fatto Fedez che negli ultimi giorni è completamente sparito dai social tranne qualche comparsata per lanciare messaggi ambigui a sua moglie o per sparare a zero su alcuni giornalisti?

Sono tante le domande senza risposta sui Ferragnez che ci stanno tormentando nelle ultime settimane ma Chiara sembra darci sempre più indizi su cosa sta succedendo nella sua vita comportandosi quasi come donna single e non più moglie di uno dei rapper più noti e chiacchierati del Paese.

La mamma di Leone e Vittoria, infatti, ha deciso di seguire una comunicazione social mondo individualista nelle ultime settimane mostrando solo se stessa, le sue sorelle, i suoi bimbi e i suoi amati collaboratori. E nel suo ultimo post Instagram, l'influencer bresciana, ha confermato, ancora una volta, di voler procedere da sola come donna indipendente, mamma "single" e imprenditrice di successo. Mostrando a tutti i suoi soliti "best of these days", Chiara ha raggruppato gli scatti che descrivono i momenti migliori della sua vita e tra tutti è impossibile non notare l'assenza di Fedez. C'è la torta che le hanno dedicato i suoi collaboratori dicendo di essere "orgogliosi di lei", c'è la foto del suo nuovo smalto marmoreo di cui sembra essere molto fiera, la foto della sua felpa del tennis club ma di suo marito neanche l'ombra.

Al di là della crisi, del gossip, di ciò che dice la gente su lei e suo marito, Chiara va avanti per la sua strada, fiera di portare il cognome Ferragni e di sapercela fare con o senza un uomo. Il resto? Lo scopriremo con il tempo.