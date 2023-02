Chiara Ferragni e Fedez: la crisi è confermata, l'indizio

"Che l’amore trionfi sempre e comunque", una frase che arriva dritto al cuore della questione. Con queste parole, e un messaggio rivolto a "tutti gli amici artisti di questo Festival" Fedez ha deciso di rompere il silenzio social in cui si è chiuso dalla finale di Sanremo.

"Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria", scrive ancora il rapper riferendosi agli "amci", ma nel post condiviso su Instagram non c'è traccia di Chiara Ferragni. Non una foto, non un commento, non un selfie che li mostri insieme nel post puntata. Nelle storie però il cantante ha deciso di ricondividere il tweet scritto il 7 febbraio, giorno della prima puntata di Sanremo, in cui mostrava tutta la sua vicinanza alla moglie: "Sono fiero di te. Ti amo". Federico ha prontamente tolto i riferimenti temporali e ha pubblicato quelle sei parole senza neanche taggare la moglie. Un modo certamente per ricordarle i suoi sentimenti, ma che evidenzia che qualcosa, forse, davvero non va.