Fedez fa chiarezza sulla crisi con Chiara Ferragni

Basta una foto in meno ai tempi dei social network per far gridare alla crisi di coppia. Soprattutto quando ti chiami Fedez. E' il caso di quanto accaduto nelle scorse ore, quando la mancanza della fede al dito in uno scatto condiviso dal rapper ha fatto pensare ad una crisi con la moglie Chiara Ferragni, sposa e madre dei figli Leone e Vittoria.

Voci che si sono rincorse negli angoli più gossipari della rete e che solo questa mattina hanno trovato una pronta smentita. Per quale ragione il cantante abbia deciso di sfilarsi l'anello coniugale non è dato sapere, di certo c'è che lo scatto delle due mani della coppia strette l'un l'altra condiviso oggi lascia intendere che ogni insinuazione resta tale e l'amore prosegue a gonfie vele.

Niente, del resto, lasciava intendere ad una possibile crisi d'amore. Il momento per i Ferragnez è d'oro, sia dal punto di vista professionale che privato. L'impegni social(e) in tempi pandemici, l'ultima serie tv sulla loro vita, il rilancio musicale di lui da Sanremo 2021 ad oggi. E poi la nascita della seconda figlia Vittoria. Sono solo alcuni dei traguardi raggiunti da una coppia sempre più solida.