Fedez e Chiara Ferragni in crisi? La coppia fa chiarezza sui social

Da qualche settimana si parla di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Il gossip non si placa mai e la foto pubblicata da Federico alcuni giorni fa, senza fede, aveva mandato nel caos i fan. Adesso sulla coppia sembrerebbe aleggiare l'ombra di una terza persona, "Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa" ha scritto il settimanale Oggi.

Delle insinuazioni che per il momento, almeno sui social, non trovano riscontro. Fedez e Chiara, forse anche inconsapevolmente, hanno risposto pubblicando delle storie in cui sono abbracciati e si baciano su Instagram: non è questo un modo per mettere a tacere le malelingue? Molto probabile, ma attenderemo.