Chiara Ferragni e Fedez in crisi dopo Sanremo?

Un silenzio assordante, un'assenza pesante che a molte ore dalla fine della finalissima di Sanremo potrebbe far preoccupare i fan dei Ferragnez. Se dopo la prima puntata, in cui Chiara Ferragni ha fatto il primo ingresso sul palco dell'Ariston con i suoi abiti manifesto, i complimenti del marito non si sono fatti attendere molto, dopo ieri sera ancora tutto tace.

Chiara ha condiviso le storie delle sorelle, della madre, dei collaboratori (che ha ringraziato uno a uno in una storia Instagram), di amici che l'hanno taggata nei loro contenuti, ma Fedez non compare mai in nessuna delle numerose "stories" dell'imprenditrice digitale. Fedez invece è da ieri sera che non posta contenuti, azione molto strana per il rapper che da sempre, ma soprattutto in questi cinque giorni, è stato particolarmente attivo. Sul social, inoltre, Chiara ha postato la foto di un disegno fatto da Leone con la scritta "back home" e anche in quel caso nessun segno di Federico.

Tutto questo può essere forse collegato al bacio, hot, dato a Rosa Chemical sul palco di Sanremo, la sera della finale, la sera in cui Ferragni, di nuovo, era sul quel palco? Non può essere escluso. A sostegno di questa ipotesi potrebbero essere citati due fatti: il primo è il video, diventato virale sui social, in cui si vedono Chiara e Fedez parlare molto animatamente durante la pubblicità; il secondo è una dichiarazione rilasciata proprio da Fedez a inizio Festival, lui e Chiara hanno soggiornato in case diverse a Sanremo. L'influencer aveva troppa paura che il marito potesse combinare qualche guaio: "Siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose". Ovviamente si tratta solo di congetture è possibile che i due semplicemente abbiano deciso di aspettare, però il silenzio, in questo caso, non può che far alimentare questi sospetti (viste le polemiche nate proprio dalle azioni di Fedez in questi 5 giorni: l'esibizione con gli Articolo 31 in cui Fedez chiede, con J-Ax, la legalizzazione della cannabis; il freestyle, il cui testo non era stato approvato dalla Rai, durante il quale ha strappato la foto viceministro Bignami).