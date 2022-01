"Chiara Ferragni e Fedez in crisi: spunta la terza persona (dal nome famoso)"

L'ombra scusa della crisi continua ad aleggiare sopra le teste della coppia più famosa d'Italia: i Ferragnez. A nulla è servita è l'esclusiva cena di una settimana fa da Cracco, i petali, il tavolo romantico solo per loro due: nella "Milano bene", come scrive il settimanale Oggi, continuano a susseguirsi le voci di una possibile maretta tra Chiara Ferragni e Fedez.

Due figli, la costruzione di una casa, l'impegno sociale, le lotte condivise, gli scherzi sui social, il successo dei loro progetti e almeno su Instagram il racconto di una vita di famiglia felice: le loro vite per molti sarebbero però turbate da una terza persona. Chi? Ancora non è dato saperlo, ma il settimanale fa riferimento proprio ad un triangolo: "Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. È solo l'invidia che gioca brutti scherzi o c'è dell'altro?".

È possibile che qualcosa tra i due non stia andando? Certo tutto è possibile, a inizio gennaio aveva creato scalpore una foto di Fedez senza fede al dito e subito i mal pensanti avevo iniziato a fare congetture sul loro rapporto in crisi.

C'è da dire che l'aver passato molti giorni chiusi in casa per colpa del covid e la paura di infettare anche i figli sono sicuramente motivi di stress, come tutti ben sappiamo, ma i due sembrerebbero tutto tranne che in crisi. Chissà se i diretti interessati faranno chiarezza.