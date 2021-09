La dedica d'amore di Chiara Ferragni a Fedez: "Non sceglierei mai nessun altro"

Le foto del litigio dei Ferragnez a bordo di uno yacht hanno fatto il giro del web e in molti hanno parlato di problemi tra i due. Anche se con grande probabilità era solo uno screzio in vacanza. Chiara Ferragni, forse anche per far sapere che va tutto bene, ha pubblicato una foto con una bellissima dedica al marito che ha fatto impazzire il web (la foto è arrivata a quasi un milione di mi piace).

La dedica di Chiara Ferragni a Fedez

Chiara ha pubblicato una foto in bianco e nero di loro due e ha deciso di accompagnarla con una didascalia molto romantica nella quale ha condiviso il ricordo di uno dei loro primi incontri: "Ad un certo punto mi hai detto dai vieni vicino a me, mi hai abbracciato e mi hai sussurato io non vedo l’ora di avere una famiglia con te".

"Giuro mi fai venire voglia di futuro è forse una delle dediche più piene di significato che si possano fare e ricordo benissimo il momento in cui mi hai detto una cosa simile per la prima volta. Era Ottobre 2016, ci frequentavamo da un mesetto (e per la maggior parte del tempo di nascosto) ed eravamo a cena insieme. Ad un certo punto mi hai detto dai vieni vicino a me, mi hai abbracciato e mi hai sussurato io non vedo l’ora di avere una famiglia con te e questa frase mi ha colpita ed affondata: per me non c’è niente di più bello e sexy che vedere un uomo che è fiero di amare la propria persona e non veda l’ora di progettare un futuro insieme, senza paura. Questo è stato uno dei primi momenti in cui ho capito che probabilmente eri la mia persona Con tutti i nostri casini, le centinaia di litigata, i mille difetti che abbiamo noi siamo noi, e non sceglierei mai nessun altro.