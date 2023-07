Chiara Ferragni criticata per foto in barca mentre la Sicilia brucia: Fedez la difende, ma poi cancella tutto. È caos

Chiara Ferragni si trova in vacanza in Sicilia con un gruppo di amici, per la precisione, almeno dalle foto condivise su Instagram, a Salina una delle isole Eolie. Lì Ferragni ha affittato una barca, sta facendo il giro delle calette e si sta godendo il mare limpido dell'arcipelago. In questi giorni però la Sicilia sta vivendo una vera e propria emergenza tra zone rimaste senza acqua e corrente elettrica e altre che stanno bruciando. In molti quindi si aspettavano che l'influencer si schierasse e parlasse della situazione difficile che gli isolani stanno vivendo, che invece di pubblicare foto di lei in barca mostrasse le terre distrutte dal fuoco e condividesse le testimonianze di chi sta vivendo con 45 gradi e senza la possibilità di aprire il rubinetto e rinfrescarsi.

Questo lo scrive chiaramente una ragazza sotto al post di Ferragni: "Chiara, io ti voglio bene e ti seguo con piacere, ma sei in Sicilia e Catania sta letteralmente bruciando. Sono senza luce né acqua da giorni. Non dico tanto, ma magari una storiella per i tuoi 25 milioni di followers, così magari i pecoroni che abbiamo al governo e ai media decidono di dare una mano a quelle persone, no? Che dici?".

Ma una storia di Chiara Ferragni sul tema, come poi ha fatto, può aiutare a sensibilizzare? Per molti la risposta è sì, perché l'intervento di Ferragni è visto come potenzialmente fondamentale per sensibilizzare. Per questo motivo il fatto che lei non avesse ancora scritto nulla a favore della Sicilia, ma anzi avesse condiviso solo delle foto mentre si divertiva, è visto quasi come una mancanza di tatto. Forse per i suoi follower siciliani vedere nelle sue storie un abbraccio virtuale alla loro terra può essere di conforto e per questo motivo, dopo che in moltissimi su Twitter l'avevano duramente criticata, Chiara ha deciso di pubblicare la notizia degli incendi intorno a Palermo con scritto: "Palermo e siciliani spero stiate bene".

Poche ore prima aveva condiviso il medesimo messaggio ma riferito a Milano, la sua città, duramente colpita dal nubifragio che in molti hanno rinominato "apocalisse". Il messaggio per i siciliani, a differenza di quello per Milano, è arrivato in momento molto particolare ovvero dopo che Fedez aveva condiviso su Twitter un cinguettio nel quale difendeva la moglie da tutti quelli che l'avevano accusata di non aver espresso il suo supporto per la Sicilia.

Il tweet di Fedez in difesa della moglie

Il tweet è rimasto online pochi minuti, neanche tre, poi è stato cancellato. Probabilmente è stata Chiara a chiedere al marito di rimuovere quanto aveva scritto. Fedez aveva preso un tweet di Fran Altomare in cui a corredo di una delle foto dalla Sicilia di Chiara aveva scritto: "La Sicilia va a fuoco. Lei dalla Sicilia: Good Monday".

"La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quanto l'allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Bravo Altomare, tu si che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica...", queste le parole di Fedez in difesa di Chiara. Come già scritto il cinguettio è rimasto online solo pochi minuti, ma poco dopo anche il tweet di Altomare è stato cancellato e a tal proposito ha scritto: "A quanto pare, abbiamo fatto arrabbiare qualcuno. Guai ad esprimere un’opinione comunque legittima, se si parla della persona 'sbagliata'. Perché cerchi la polemica, perché 'ti serve la polemica'. Salutate il tweet inciminato".