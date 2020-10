Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia

Chiara Ferragni e il rapper Fedez aspettano una femminuccia. La coppia ha annunciato da pochi giorni di essere in attesa del secondo figlio con un tenero post su Instagram: "La nostra famiglia sta crescendo. Leo diventerà un grande fratello". L’imprenditrice è alla sedicesima settimana di gravidanza e il settimanale Oggi, in edicola da domani, è in grado di anticipare che dopo Leone, nato il 19 marzo 2018, ad atterrare nell’attico milanese dei Ferragnez sarà una bimba.

L'annuncio di una cicogna bis è arrivato la scorsa settimana. Da tempo si rincorrevano i rumors su una seconda gravidanza dell'imprenditrice digitale. E galeotto stavolta è stato il lockdown, che ha finalmente liberato la bella Chiara dai troppi impegni professionali. Sposi il primo settembre del 2018 e genitori per la prima volta nel marzo dello stesso anno, i due fanno coppia dall'anno precedente e la loro favola d'amore prosegue a gonfie vele. Tanti i messaggi condivisi sui social da parte di amici, genitori e familiari.