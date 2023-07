"Chiara Ferragni e Fedez: baci e abbracci a favore di paparazzi", l'indiscrezione sulla coppia

Due giorni a Portofino senza figli e per ritrovare l'affiatamento, questo almeno è la sensazione che in molti hanno avuto osservando gli scatti che la coppia ha mostrato sui social della mini vacanza lussuosa che si è concessa la settimana scorsa. Cena privata su una terrazza affacciata sul mare, una barca di 21 metri noleggiata per andare a largo di Punta Chiappa e fare una visita a San Fruttuoso (dove si trova l'omonima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte che si trova nella baia nel comune di Camogli).

Il settimanale Oggi però mostra la coppia da un altro obiettivo, quello della macchina fotografica dei paparazzi e non degli smartphone della coppia, e se è vero che sono stati fotografati mentre si abbracciavano e baciavano secondo il racconto di alcuni presenti "i due sembravano complici e chiacchieravano fitto, ma avrebbero accentuato baci e abbracci una volta accortisi dei paparazzi. A pensar male, si sa...". Dettagli che non sono passati inosservati e che vanno ad aggiungersi alle congetture che da mesi circolano sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez.