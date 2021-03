Chiara Ferragni e Fedez insieme alla figlia Vittoria: le foto scattate in sala parto

“Colazione per tre” scrive Fedez a corredo della foto che su Instagram lo mostra sorridente insieme alla moglie Chiara Ferragni e alla figlia Vittoria, nata poco più di 24 ore fa. Cornetto e cappuccino gustati sul letto della clinica milanese in cui è avvenuto il parto sono i dettagli della nuova normalità dei Ferragnez, al settimo cielo per l’arrivo della secondogenita già osannata dalla folta schiera di fan, entusiasti di condividere con la coppia più social che c’è anche le immagini più private scattate in sala parto e pubblicate da mamma Chiara.

Chiara Ferragni mamma bis: le foto con Fedez subito dopo il parto della figlia Vittoria

Dopo il tenero primo piano con cui Chiara e Fedez hanno presentato ai social Vittoria Lucia Ferragni, ecco arrivare una rassegna dei primi istanti di vita della piccola, ritratta sul petto della sua mamma subito dopo il parto. Accanto a loro, Fedez, incantato dalle sue donne a cui rivolge il suo sguardo innamorato. “Sono un po' provato ma è andato tutto bene” il primo commento del rapper dopo la nascita di Vittoria, cullata tra le braccia mentre si lasciava andare in un pianto commosso che ha fatto il giro dei social.

Perché la figlia di Chiara Ferragni è nata in una sala parto con le luci viola

Oltre ai pugnetti chiusi e al suo sguardo tenerissimo, a catturare l’attenzione dei fan conquistati dalla prima foto di Vittoria Lucia Ferragnez è stato il dettaglio delle luci viola della foto, probabilmente dovute alla scelta di affidarsi alla cromoterapia usata nelle sale parto più all’avanguardia.

La luce biodinamica è una soluzione innovativa per il miglioramento delle sale parto, grazie alla quale gli ambienti diventano più rilassanti e favoriscono il benessere della futura mamma, del bambino e anche del personale medico. In pratica, questo tipo di illuminazione permette di sincronizzare l’ambiente interno con l’orologio biologico di ogni individuo, così da influenzare positivamente il ritmo sonno-veglia, l’umore e la frequenza cardiaca.