Ferragni e Fedez: le prime foto dopo la lite a Sanremo (e cosa rivelano)

Dopo una lunga assenza dai social a causa di quella lite sul palco di Sanremo che ha lanciato le voci di crisi tra i due, Chiara Ferragni e Fedez sono stati avvistati insieme per la prima volta. Un'esclusiva di Whoopsee che ha paparazzato i due, insieme, a Milano, nella sera di San Valentino che, nonostante il silenzio stampa sui social, sembrerebbero averlo passato insieme anche se, sui loro volti, non traspariva molto amore o gioia di stare insieme.

I due, in abiti casual, sono stati avvistati in una delle vie del centro di Milano, mentre entravano in un portone. Di quale portone si trattasse non lo sappiamo, così come non sappiamo se si trattasse di una sorpresa di San Valentino (anche se dai volti dei due e dal loro atteggiamento poco romantico non sembrerebbe) o se in ballo ci fosse qualcosa di più grosso.

Una cosa, però, è certa, quella magia negli occhi che avevano un tempo quando si guardavano, Chiara e Fedez sembrano averla persa del tutto e l'episodio della lite a Sanremo è stata, forse, solo la ciliegina sulla torta di una crisi ormai già in atto. Basta ricordare le recenti storie Instagram dei due dove si punzecchiavano a vicenda e non proprio simpaticamente. Fedez, infatti, non troppo tempo fa, aveva usato la scusa di un giochino dei suoi figli per dare dell'oca a sua moglie e lei aveva risposto a lui con una frecciatina palese sul fatto che Fedez abbia il pene piccolo. E restando sul tema sessuale, la stessa Chiara aveva lamentato una mancanza di fuoco nella loro vita privata. Ora, stando a queste immagini rubate, i due appaiono distanti, quasi rassegnati al fatto che il loro amore si stia spegnendo, lei sempre concentratissima sul suo lavoro di influencer con un telefono in mano da cui non riesce a distanziarsi neanche un secondo e lui, con lo sguardo perso nel vuoto, serio, anzi, serissimo come non mai.

Cosa ci dicono queste immagini di Chiara e Fedez? Che la crisi è palese e la separazione vicina. Aspettiamo solo che siano loro a dircelo, una volta per tutte.