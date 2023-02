Chiara Ferragni sui social dopo Sanremo: la foto con il figlio e la frecciata per Fedez

Non c'è traccia di Fedez. Chiara Ferragni da sabato sera non ha condiviso neanche uno scatto con il marito, neanche una foto del viaggio di ritorno (e il dubbio che l'abbiano fatto separati c'è). Il rapper, dal canto suo, è assente dai social da ore (più di 24). Questi particolari non sono secondari e non lo sono perché i due sono stati la coppia, non lavorativa, più chiacchierata del Festival di Sanremo. Chiara Ferragni però sul suo account Instagram è molto attiva, come sempre, ha condiviso le foto, con annessi messaggi, dei suoi abiti, storie e foto di amici, ringraziamenti e quando è arrivata a casa ha postato una foto di un disegno di Leo, poi qualche ora dopo la vediamo, come lei ci mostra, con una maschera di bellezza sul viso, a letto e al suo fianco il figlio Leone.

Questo è un momento a cui siamo abituati, il momento delle coccole tra mamma e figlio, ma dov'è Fedez? Nonostante non fosse in gara il suo nome si è sempre conquistato i titoli dei giornali, per una dichiarazione, un'esibizione o un gesto. Questo doveva essere il Festival di Chiara, e lo è stato, ma è stato anche quello di suo marito e forse qualcosa (o più di qualcosa) in questa narrazione a Ferragni non è piaciuta.

Sul palco sanremese ha donato a Anna Dan una stola, proprio come quella che lei indossava la prima serata con la frase "Pensati libera", con la scritta "Ti risposerei altre 100 volte" (Dedica che Gianni aveva fatto ad Anna sui social per il loro 17esimo anniversario di matrimonio). Quel gesto, fatto dopo che il marito si era baciato con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston, non è passato inosservato. E oggi su Instagram Chiara ha ricondiviso quel momento con la frase "Un amore così", che può significare due cose: che spera di trovare un amore così (quindi con altri oltre Fedez) o che spera che il suo di matrimonio possa riuscire ad avere la stessa intensità di quello di Anna e Gianni.

Per i Ferragnez, quindi, Sanremo potrebbe significare un momento di svolta del rapporto (anche negativo). L'imprenditrice digitale ha probabilmente subito il protagonismo del marito che non possiamo dire le abbia rubato la scena, ma sicuramente ha creato delle dinamiche che non l'hanno favorita. E per citare le parole di Ferragni, utilizzate durante la conferenza stampa della prima giornata del Festival, lei era lì a Sanremo per "rappresentare me stessa e non la coppia", ma con l'altra metà della "coppia", lo abbiamo visto tutti, ci ha dovuto fare i conti.