Chiara Ferragni e Fedez, fuga dai social e da Milano: "24 ore lontani da tutto"

"24 ore lontano, insieme solo alla famiglia". È con queste parole che Chiara Ferragni ha annunciato su Insgtagram che sarebbe fuggita da Milano per passare una giornata insieme solo alla sua "family". Dopo il caos legato allo scandalo del pandoro Balocco, che l'ha coinvolta stravolgendo la sua vita e rovinando la sua reputazione di perfetta imprenditrice digitale, Chiara ha deciso di ripartire dalla famiglia e lo ha fatto in primis incentrando la sua nuova comunicazione social quasi esclusivamente sui suoi bimbi Leone e Vittoria e su siparietti divertenti in famiglia e poi decidendo di scomparire dai radar per trascorrere del tempo di qualità con la sua famiglia che sta subendo fortemente il colpo delle accuse di truffa aggravata per la comunicazione ambigua della beneficenza legata alle vendite del pandoro griffato Ferragni.

Che questa fuga da Milano e dai social sia un tentativo per mettere le pezze al suo matrimonio in crisi? Forse, dopotutto, proprio ieri si parlava di "grossa frizione tra i due" che sarebbero furiosi l'uno con l'altra a causa di divergenze di pensiero sulla gestione della crisi d'immagine dei Ferragnez e sulla gestione della beneficenza da parte di Chiara e il suo team, di cui Fedez sembrerebbe essere stato all'oscuro. Ma riuscirà una giornata da soli, in famiglia, a far riconciliare Chiara e Fedez che a detta delle indiscrezioni si attaccherebbero a vicenda continuamente?

Forse, questa fuga, è stata un suggerimento del loro terapeuta di coppia, proprio come accadde nella serie Prime Video, The Ferragnez 2 in cui lo psicologo aveva spinto Chiara e Fedez a passare una giornata insieme da soli con i loro bimbi e senza aiuti da parte di nessuno, per rafforzare il loro legame. Sarà così anche questa volta? Ce la faranno 24 ore di Chiara, Fedez, Leone e Vittoria a tenere saldo un rapporto d'amore che, ormai da tempo ha subito diverse crepe? Staremo a vedere e siamo sicuri che, se non ci sveleranno gli stessi protagonisti come stanno affrontando questo periodo di difficoltà tra le mura di casa, lo farà la terza stagione della serie Prime Video, sempre se ce ne sarà una alla fine di questo marasma.