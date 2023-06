Come sono i Ferragnez fuori dai social? Il racconto dei paparazzi

Paparazzare chi ha sempre in mano il telefono con la fotocamera rivolta verso di sé per riprendere, e poi condividere sui social, i momenti più salienti, o divertenti, della sua giornata può non essere così semplice. Ma il settimanale Chi è riuscito a rubare qualche scatto mentre Chiara Ferragni e Fedez non avevano lo smartphone.

Questo fine settimana la coppia è stata in Versilia, a Forte dei Marmi, in occasione della promozione della nuova collezione estiva del brand di abbigliamento di Ferragni. Una super festa alla quale hanno partecipato anche Paola e Chiara, che hanno cantato le loro canzoni più famose.

Prima della serata però Chiara e Federico si sono goduti il mare e la sabbia con i loro bambini, Leone e Vittoria. Negli scatti del settimanale i due genitori erano con la loro principessa e tra baci, abbracci e giochi hanno trascorso ore felici. Per una volta non sono stati loro a mostrarsi, ma sono stati mostrati e quello che si evince dalle foto è un senso di famiglia genuino, che talvolta dallo schermo del telefono sembra costruito. Fedez e Vittoria sono i protagonisti assoluti del servizio ed è innegabile il loro legame, in particolare il rapper guarda con occhi d'amore la piccola di casa.