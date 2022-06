Perché non riuscite a staccare gli occhi dai profili di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni, 35 anni, e Fedez, 32 - Crediti foto: Instagram

Tranquilli, non diremo a nessuno che avete cliccato. Perché si sa: seguire i Ferragnez sui social è paragonabile un po' al guilty pleasure che fu negli Anni '90, ovvero quello di guardare la tv commerciale nell'intimità del salotto di casa per poi negarlo in pubblico. Eppure, anche se sappiamo che non ammettereste mai di aver premuto all'infinito "prossima story" sugli occhi blu cobalto della piccola Vittoria, abbiamo organizzato per voi una seduta di psicoterapia virtuale, allo scopo di indagare l'origine del loop in cui siete inconsapevolmente ed algoritmicamente precipitati. Un loop che vi rende, giorno dopo giorno, spettatori di quella che è una vera e propria "sit-com". Una "sit-come" perfetta per l'uomo del 21esimo secolo, ovvero l'uomo con bassissima soglia dell'attenzione. Tra algoritmi, storie ben adattate al teatro dei social media e (trascinanti) attivismi. Del resto, se credete che è perfettamente reale tutto ciò che viene mostrato dalla coppia più seguita d'Italia (e dagli influencer in generale), non vi formalizzerete certo di fronte ad una seduta di terapia organizzata via etere.

Anzitutto, tre premesse. La prima è che, se non c'è riuscita Harvard a spiegare esaustivamente il fenomeno Chiara Ferragni, difficilmente può riuscirci davvero qualcun altro, perché nei social network c'è sempre un margine di "mistero" nel successo dei personaggi (lo raccontano, tra gli altri, gli oltre 213mila risultati su Google che hanno provato a decifrare il "trucco" dell'imprenditrice digitale e che hanno ipotizzano, nell'ordine: "lo stile", "il fiuto per gli affari", "l'autoironia" e, chiusura in grande stile, appunto, "lo psicologo"). E che noi stessi, dunque, siamo pronti a derubricare questo tentativo ad un umile divertissement. La seconda, quella tipica di ogni seduta di psicoterapia, è che non siete soli, anzi il lettino è affollatissimo: sono oltre 40 milioni le persone che seguono i Ferragni su Instagram, 10 milioni su TikTok; e sono trasversali: dalla Gen Z ai Millennials alle signore di mezza età che incontrano la coppia a Portofino e anelano un selfie.

La terza, infine, è che qui non si parlerà, come si è sempre parlato, del "C'era una volta" che è già leggenda, quello della studentessa di Cremona lanciata nell'universomondo Internet grazie all'intuito combinato suo e dell'ex fidanzatino Riccardo Pozzoli (primo socio, poi silurato), qui si guarda al "qui ed ora" come in ogni psicoterapia Gestalt che si rispetti: qui si ragiona sulle "esche" con cui veniamo bonariamente obnubilati ogni giorno dall'essere mitologico a due teste che sono i Ferragnez per poi ritrovarci a guardare estasiati la piccola Vittoria che muove i suoi primi passi social con indosso un abitino di Chiara Ferragni Brand ed in sottofondo l'ultima hit La Dolce Vita del papà (mentre il nostro inconscio sta già assimilando tutto, prefigurando il carrello di Amazon, nei casi più riusciti).

Come l'invidia sociale diventa ispirazione

Per prima cosa - proprio come avviene al punto di partenza di qualsiasi percorso di psicanalisi - tocca porsi una domanda, ovvero domandarsi come mai Ferragni e Fedez sono così adorati nonostante si candidino ad essere il bersaglio mobile perfetto della comunissima, banalissima invidia sociale. La risposta che troviamo (tra le tante) sta in quel perfetto mix comunicativo che è la combo tra il "lifestyle dorato" (personalmente, prima di Ferragni, potevo solo immaginare - anzi forse neanche quello - l'esistenza di certe Spa 5 stelle lusso in alta montagna) e l' "accessibilità" del racconto di una famiglia qualsiasi. Una miscela che rende, subliminalmente, la narrazione abbordabile per tutti ma ispirazionale al tempo stesso (ALERT: l'aggettivo "ispirazionale" è il ribaltamento positivo di "invidiabile"; ed è un concetto su cui Ferragni ha impostato l'intera comunicazione). Per dirla con le parole di Chiara, insomma: "La gente ama sognare attraverso di me". Per dirla con parole mie: credo che, di fronte all'immedesimazione con una favola di tale portata, il cervello scarica dosi di dopamina tali da generare dipendenza. Dipendenza che ci porta a volerne sapere sempre di più.

La sit-com perfetta per l'uomo moderno e la sua bassa soglia dell'attenzione

Ed eccoci allora, a colpi di stories da 15 secondi, assistere ad una intera stagione di quella che è la sit-com 2.0 perfetta per l'uomo del 21esimo secolo, ovvero quello che ha la soglia dell'attenzione pari a zero. Laddove "sit-com" è un termine che utilizziamo in senso lato (trattandosi di vita reale, in fondo) ma con convinzione. Sì perché c'è stato chi ha detto che quello dei Ferragni è un Truman Show, dimenticando che qui ad essere "trummati" siamo noi, attori non protagonisti di un racconto in cui, ormai per osmosi, commentiamo, interagiamo, capitoliamo e stipendiamo i personaggi principali (i quali, invece, sono ben consapevoli delle fila del loro racconto). E ancora, c'è stato chi ne ha parlato come di un reality show vissuto in social-visione h24, non considerando però che un reality contempla il "bello della diretta" (che invece non compete in modo alcuno ad Instagram, dove ogni contenuto passa attraverso una post-produzione).

Dalla tv a Instagram, il bombardamento è su più media. Non potete scappare

Dunque parliamo di una sit-com, una sit-com in cui la vita reale e l'hype sono magistralmente mixati. Ed in cui, teniamo a sottolineare, non c'è niente di male a beneficiare di un canovaccio: quando si vive d'immagine, la condotta deve essere impeccabile, non puoi sbagliarne una. Lo sa bene qualsiasi personaggio dello spettacolo. E lo sanno bene i Ferragnez, la cui peculiarità sta però in una potenza inedita, ovvero la trasversalità del racconto su più media: sono sui social, sono in tv, sono in radio; e riescono nella missione di non essere "sovraesposti" bensì "abitudine".

La pace "a puntate" con J Ax

Un esempio recente del telefilm? La pace "a puntate" con J Ax. La riconciliazione tra Fedez e il collega è avvenuta infatti in tre fasi, tre fasi interconnesse tra loro. La prima, settimane addietro, quando i due hanno lasciato intendere la riappacificazione taggandosi l'un l'altro dopo anni di silenzio, ovvero creando supense; la seconda, a maggio, quando hanno annunciato ufficialmente un progetto comune "che domani vi racconteremo" (oltre 2 milioni di like); la terza, infine (e finalmente) la conferenza stampa di Love Mi, appunto. Una costruzione strutturale, appunto, in cui professionale e privato si mixano inscindibilmente nella promozione del tutto. E che non desta stupore alcuno se si pensa a quel "Devi sollevarmi il velo in questo modo e devi dirmi che sono bellissima, o una cosa simile che faccia già commuovere tutti quanti", detto da Chiara a Fedez durante le prove del matrimonio immortalate nella docuserie The Ferragnez di Amazon Prime Video.

Tutto è leggero sul profilo dei Ferragnez, tutto è piacevole, tutto è confortevole. Niente è respingente. E molto è "situation comedy". Dagli sketch di Fedez con moglie e prole - che sono in assoluto tra i contenuti più apprezzati dagli utenti (1 milione di views a video) al viso perennemente sereno di Chiara, che usa sempre la stessa espressione nelle fotografie: un sorriso appena accennato sul viso pulito, la pelle liscissima, i lineamenti perfetti. Un'armonia persino cromatica a cui addirittua il Creatore sembra aver collaborato, tramite la diffusione ai pargoli di un patrimonio genetico tradizionalmente angelico: entrambi sono nati biondi con gli occhi azzurri. Tutto insomma è leggero. Anche il dolore.

Dolore che spesso viene "edulcorato" ed "ammorbidito". Come? E' posticipato e positivizzato. Posticipato rispetto al momento in cui avviene (com'è giusto che sia, com'è giusta la privacy). E positivizzato poiché reso ispirazionale, ovvero motivo per migliorarsi. Solo nell'intervista con Peter Gomez, fatta alla fine del 2019, ovvero un anno e alcuni mesi dopo la nascita di Leone, abbiamo saputo che Fedez ha vissuto una crisi personale durante la gravidanza. Solo oggi sappiamo che nel 2015, mentre sfilava al Met Gala, tra le poche italiane di sempre, Chiara stava vivendo in realtà "uno dei periodi più deprimenti della sua vita". Insomma: "È importante non ritrarre sempre una vita felice e perfetta", ha detto Ferragni. Che però, contestualmente, sperava di "riuscire a piangere in modo carino" in occasione del matrimonio.

La legge della domanda e dell'offerta. I Ferragnez vi danno ciò che volete

Sempre in bilico in questo intreccio tra vita privata e professionale, i profili di Fedez e Chiara sembrano rispondere perfettamente alla legge della "domanda e dell'offerta" costruita col pubblico. Tenendolo incollato, appunto. È facile infatti notare che, mentre i ritratti familiari ottengono un milione di like, una sponsorizzata di Lancome ne ottiene solo 80mila, per dirne una. Ed allora i profili si popolano di momenti in famiglia, a discapito di post promozionali. Uno schema - quello del "privato" che funziona più del "lavoro" in sé e per sé - che vediamo riproposto anche su Google: i momenti in cui i nomi di Fedez e Chiara Ferragni sono stati maggiormente "cercati" negli ultimi anni coincidono esattamente col matrimonio e la nascita dei bambini (nel caso di Fedez, anche con le battaglie sociali, come la polemica con la Rai e quella con Pillon, ndr). Un modo, quest'ultimo, per coltivare i fan già conquistati, ovvero per mantenere alto l'engagement (che, nel gergo della rete, significa generare coinvolgimento nei follower).

Ed intanto i (già) 41 milioni follower aumentano a frotte. Costantemente, irrefrenabilmente dal 2018 ad oggi. A colpi di 12mila fan al giorno per Chiara, 7mila per Federico.

La trasversalità del pubblico, dai Millennials alla Gen Z. Eccoci allo specchio

Ma, andando a scavare, chi sono costoro? Chi sono i pazienti sul lettino di cui sopra? L'età sembra appunto trasversale, ed anche in questo caso Fedez e Chiara sembrano fare (davvero) la differenza rispetto alla massa di influencer: nati infatti entrambi come beniamini per Millennials, sono tra i pochi (forse gli unici?) a guardare con attenzione la Generazione Z. E a conquistarla. Nati, insomma, nell'epoca dell'affannoso "iper egocentrismo" dei ragazzi di fine Anni 80, ovvero quelli cresciuti nella ricerca del successo ad ogni costo (scriveva il Guardian tempo fa: "Chiara Ferragni mostra tutti i tratti che i millennial dovrebbero avere. Lei è, e non intendiamo questo in senso dispregiativo, completamente egocentrica e completamente a suo agio online"), hanno saputo aprirsi al nuovo pedigree della Gen Z, ovvero quella che più di altre ha messo sul piatto l'altruismo e i temi etici. Ma andiamo con ordine.

Svariati i ganci con cui i Ferragni sono riusciti ad accaparrarsi l'attenzione dei più giovani. Un esempio è l'ultimo video di Fedez, un video in cui c'è Alessia Lanza. Nome che, se avete più di venti anni, vi avrà fatto risuonare in testa un sonoro "chiiiii?" e che invece su TikTok conta oltre 3 milioni di follower (no, non mettetevi a cercarla, è inutile: non ne capireste mai il talento, le potenzialità, i meriti). Ai più giovani guarda anche il look di Chiara, che trova più emulazione tra le ragazzine che tra le coetanee. Ed è un prologo del futuro anche l'informalità della comunicazione impostata dalla coppia, molto simile a quel TikTok ancora poco diffuso tra gli adulti ma verso cui ci stiamo progressivamente avvicinando: TikTok, che è il regno del divertimento, delle sbavature, dell'autoironia (ovvero il regno perfettamente opposto ad Instagram, dove tutti siamo impegnati a sfoggiare una vita il più perfetta possibile, ndr) non è che l'esasperazione di quella autoironia tipica di Chiara e Federico. Di quella "memizzazione" a cui la coppia si presta (basta pensare al Pizza Gate, ndr). E a cui presta il volto dei bambini per i "meme" da rendere virali in rete.

Per stare dalla parte giusta, basta un like

C'è poi appunto un'ultima questione su cui i più giovani sono più perentori rispetto a chi li ha preceduti, ovvero le battaglie sociali a cui facevamo cenno sopra. Questioni rispetto alle quali, i coniugi Ferragni hanno fatto (magistralmente) il loro campo di battaglia, in supporto delle vittime del Covid nel primo lockdown, in sostegno della comunità LGBT, del femminismo e della salute mentale, di tutti quei temi che, contestualmente, sono diventati trend topic. E questioni che li pongono dalla parte giusta del mondo. Quel mondo che non appartiene più ai belli e dannati, ed in cui Johnny Depp finisce a processo. Quel mondo che ormai è fatto dai bravi ragazzi, dell'attivismo in caroselli di Instagram, in cui basta poco per sentirsi galvanizzati e partecipi. Basta un like, il vostro.