Chiara Ferragni e Fedez in lacrime guardando la serie: "Abbiamo avuto paura", il video

La seconda stagione di The Ferragnez è stata presentata a Milano, all'Arco della Pace, alla presenza dei due protagonisti. Chiara Ferragni e Fedez sono prima saliti sul palco dove sono stati presentati da Katia Follesa, che li ha anche messi un po' in imbarazzo per avergli chiesto se la serie abbia rafforzato il loro legame, e poi hanno preso posto in platea e lì si sono goduti la premiere accompagnati da centinaia di fan e familiari.

La serie racconta la loro vita e in particolare la scoperta del tumore da parte di Fedez, il percorso clinico fino all'operazione e poi il post operatorio. Poi Sanremo, le dinamiche familiari tra alti e bassi. Non mancano i momenti in cui si ride e neanche quelli in cui si piange come ha scritto Chiara Ferragni su Instagram condividendo un filmato di Whoopsee in cui sia lei che Fedez ridono e piangono durante l'evento a Milano. "Questo video rappresenta al 100% la seconda stagione della serie: si ride o si piange. Girare questa stagione non è sempre stato facile e abbiamo affrontato momenti che pensavo ci avrebbero distrutti". "Abbiamo avuto paura - aggiunge l'imprenditrice -, ci siamo emozionati e abbiamo voluto condividere anche questa parte con voi, perché noi siamo così e da sempre abbiamo comunicato in questo modo. E w le emozioni, perché sono la parte più vera della nostra vita. Spero vi stiano piacendo le prime quattro puntate!".