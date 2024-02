È davvero finita? Fedez ha lasciato la casa, Chiara non ha la fede al dito: cosa succede al loro patrimonio

Gli indizi sono tanti. La love story tra Chiara Ferragni e Fedez sembra davvero arrivata al capolinea. L'imprenditrice digitale aveva mostrato sui social la mano senza l'anello e ha cambiato la sua foto profilo, scegliendone una in cui compare con i suoi due figli. E poi ha pubblicato alcuni versi della canzone 'What Now' di Rihanna che recita: "Ho ignorato questo grosso nodo in gola, non dovrei piangere, le lacrime erano per i giorni più deboli, adesso sono più forte, o almeno così dico, ma manca qualcosa". Indizi, appunto, ma che ora sarebbero confermati dal fatto che il rapper avrebbe lasciato il lussuoso nido d'amore nei piani alti di CityLife.

Le indiscrezioni parlano di un Fedez furioso per le ripercussioni economiche causate dal "pandoro gate", di una fuga a Miami con la sua assistente e, infine, l'uscita di casa. Voci che al momento non trovano conferme e che creano grande attesa per quello che Chiara Ferragni dirà domenica 3 marzo, quando sarà ospite alla trasmissione "Che tempo che fa" condotta da Fabio Fazio su Nove. Un invito che il Codacons chiede di annullare, minacciando di imporre il sequestro del programma.

Una nuova puntata della serie? I social si dividono

Malgrado quelle che sembrano le inesorabili ultime battute di una storia d'amore, c'è chi non crede che la rottura tra i due sia reale, ma che in realtà i rumors facciano parte di una strategia per restaurare l'immagine della coppia dopo gli scandali e le inchieste giudiziarie. Un'operazione che ricalcherebbe quella orchestrata in occasione di un altro litigio, quello della scorsa edizione del Festival di Sanremo, quando il rapper, forse per mania di protagonismo, finì per oscurare la moglie "reginetta" del palco dell'Ariston. Quel litigio ispirò una puntata extra della serie "The Ferragnez" e dopo - almeno all'apparenza - la coppia si mostrò di nuovo unita. Il sospetto di molti, insomma, è che i due si stiano giocando la carta del possibile divorzio utilizzandola come arma di distrazione di follower: una sorta di Truman Show pensato per poi sfruttare il sentiment positivo di una ipotetica riappacificazione già concordata. Illazioni che per ora lasciano il tempo che trovano.

Ciò che invece è certo è che i numeri sono impietosi: a parte i tanti brand che hanno abbandonato Chiara Ferragni a seguito degli scandali, l'emorragia di follower non si ferma. E molto goffo è stato il tentativo, da parte di Fedez, di mettere all'angolo una vecchia volpe come Marco Travaglio invitandolo nel suo podcast in cui ha lanciato invettive contro Selvaggia Lucarelli. Il direttore del Fatto ha archiviato la pratica con una frase che pesa più di quel "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato" di Luis Sal: "Selvaggia Lucarelli - ha detto Travaglio - ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi". Sipario.

Il patrimonio dei Ferragnez

La probabile separazione della "royal family" italiana si ripercuoterà anche sul loro corposo patrimoinio. A parte il lussuoso attico milanese, al centro del complesso CityLife, i due condividono anche Villa Matilda, una dimora da sogno sul lago di Como che comprende anche un parco, una spa e una piscina, il valore si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. La lussuosa penthouse milanese del valore di 4,5 milioni di euro, "tetto coniugale" della coppia, dovrebbe restare all'imprenditrice digitale che verosimilmente continuerà a viverci insieme ai figli Leone e Lucia. La ripartizione dei beni, in caso di separazione, dipenderà dal regime matrimoniale: in caso di comunione dei beni, tutto quello che è stato acquistato dai due in una data successiva al matrimonio, sarebbe di entrambi al 50 per cento, mentre in caso di separazione dei beni ognuno continuerebbe ad essere titolare del bene di cui è proprietario.

E in molti si chiedono come un'eventuale separazione. E c'è chi ricorda che Fedez, durante una vecchia deposizione in Tribunale in cui si dichiarava nullatenente: "Durante un processo - ha spiegato il rapper - mi è stata posta una domanda dal giudice circa quali beni mobili e immobili siano a me intestati. Ho risposto la verità: che non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente perché è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo paese. Se avessi detto il contrario avrei mentito davanti a un giudice compiendo un reato". Insomma, gli avvocati della coppia, qualora le indiscrezioni fossero confermate, hanno davanti a loro mesi di duro lavoro.