Ferragnez, spuntano i retroscena che ribaltano la verità ufficiale: "Ecco la strategia di Chiara"

Di Chiara Ferragni e Fedez si parla ormai senza interruzione da una settimana. La notizia della loro separazione annunciata da Dagospia e non smentita (anzi) dai diretti interessati ha dato il via a un flusso di aggiornamenti continui sulla coppia, ora al centro dell'attenzione mediatica anche per le questioni sentimentali, oltre a quelle giudiziarie in cui sono coinvolte l'imprenditrice e le sue aziende.

Adesso è Alberto Dandolo a riportare nuovi dettagli in merito alla vicenda sul settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 29 febbraio. Il giornalista ha ricostruito perché la crisi dei Ferragnez non sia stato un fulmine a ciel sereno e, attingendo da fonti vicine all'imprenditrice e al rapper, ha riportato una verità diversa da quella trapelata finora. Secondo il magazine, infatti, già a dicembre, dopo lo scandalo del pandoro, mentre i marchi si sfilavano e l'impero tremava, Fedez avrebbe preteso, senza ottenerlo, il licenziamento immediato di Fabio Maria Damato, il manager più vicino alla moglie, anch'egli indagato. Da lì una escalation di reazioni che hanno poi portato Chiara a mostrare l'anulare sinistro senza fede e a cancellare dalla foto del profilo Instagram il marito che, poco prima, aveva pensato bene di partire a Miami con l'assistente Eleonora perché - ha confidato agli amici - "Dovevo prendere una boccata d'aria". In questa situazione, dunque, la cenetta romantica di San Valentino da Cracco sarebbe stata davvero una sceneggiata, dal momento che la coppia viveva separata già da tempo, lui a dormire al piano di sotto, in una stanza attigua allo studio di registrazione, e lei al piano di sopra coi bimbi.

La "exit strategy" di Chiara Ferragni

Nel servizio di Oggi si riporta anche la ricostruzione di una fonte vicina alla coppia, secondo cui Chiara Ferragni avrebbe pensato a una exit strategy per distogliere l'attenzione dai guai giudiziari. Due le ipotesi sul tavolo: perseguire e annunciare una terza gravidanza o comunicare la fine della storia. La scelta è ricaduta sulla seconda (che, come effetto istantaneo, ha avuto quello di "oscurare" il fatto che nessuna griffe l'abbia invitata alla settimana della moda milanese). Ma perché la sua immagine non subisse altri scossoni, la "responsabilità" doveva ricadere su Fedez, colpevole di non aver ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui fu diagnosticata la malattia. Avrebbe - è l'accusa - fornito un aiuto discutibile: prima una difesa sgangherata (con l'attacco ai giornali che, anziché dei femminicidi, si occupano di pandori), poi un progressivo allontanamento. Fino all'autogol del podcast Muschio Selvaggio con Marco Travaglio che ha paragonato Ferragni a Wanna Marchi senza che Fedez la difendesse in alcun modo.

Da quello che risulta a Oggi, il 18 febbraio scorso non è stato il rapper a lasciare la casa di City Life: è stata Chiara a "defenestrarlo". A un amico l'imprenditrice avrebbe scritto: "Sono sotto un treno". Il prossimo capitolo della storia sarà scritto nella prossima puntata di Che Tempo Che Fa, con le dichiarazioni che Ferragni rilascerà a Fabio Fazio domenica 3 marzo 2024.