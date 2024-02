Chiara Ferragni "conferma" l'addio a Fedez: la foto con il figlio dice tutto

La notizia della fine del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è arrivata come un fulmine in un cielo che da tempo minacciava burrasca. Da qualche giorno il rapper avrebbe lasciato l'enorme e lussuosa casa in cui pochi mesi fa si era trasferito con moglie e figli, dettaglio riportato da Dagospia che ha lanciato lo scoop riferendo di una crisi nata già lo scorso anno. "Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d'amore tra i due s'era incrinata ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato" ha raccontato il sito diretto da Roberto D'Agostino: "Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari".

Ma mentre i social rilanciano e commentano l'ultima novità della vita dell'influencer già provata dalla bufera giudiziaria del caso Balocco, i diretti interessati non proferiscono parola in merito. O almeno, non in modo plateale, dal momento che messaggi nemmeno troppo in codice sono stati lanciati dall'account social della stessa Chiara Ferragni poco prima della news lanciata da Dago.

È di ieri sera, infatti, una foto postata nelle storie Instagram di lei che sembra proprio confermare un'assenza tutt'altro che casuale, con il figlio Leone mostrato a dormire nel lettone matrimoniale al posto del marito. Nessuna parola a corredo dello scatto, solo un cuoricino rosso a simboleggiare una scena che alla luce di quanto rivelato poco fa assume un significato tutt'altro che casuale. E, ancora, proprio mentre la notizia di Dagospia ha iniziato a fare il giro dei social, Chiara si è fatta vedere da sola, alle prese con un allenamento fisico che racconta con l'espressione "Back at it", ovvero un ritorno a fare ciò che si era abbandonato da tempo.

Solo ieri sera un altro elemento molto indicativo della delicata situazione emotiva: "Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere. Ti voglio bene" è stata la dedica anonima postata come un augurio da Ferragni. E poi: "The power isn't out there, it's in you (il potere non è fuori ma dentro di te)" l'ulteriore frase accompagnata dal messaggio "Per tutti quelli che hanno bisogno di sentire questo" che adesso lascia intuire la complessità della sfera privata, oltre che professionale.