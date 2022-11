Chiara Ferragni e Fedez altro che crisi, il video dove "limonano" è super hot

Se da qualche mese sono iniziate a girare voci su una presunta crisi tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez, oggi, i due hanno deciso di smentire questi rumors con un video, postato sui loro profili social, di un bacio super appassionato tra loro che non lascia spazio a fraintendimenti. La passione tra l'imprenditrice digitale e il rapper milanese sembra proprio non essersi spenta neanche dopo quattro anni di matrimonio e la nascita di due bambini. I due, infatti, si sono immortalati mentre si lasciano andare alla passione in un bacio super focoso che, la stessa Chiara ha definito, un vero e proprio "limone".

Il video in questione, che immortala un bacio ardente tra lui e la moglie durante un party del post live di X Factor, il talent show dove Fedez è tornato, dopo anni di stop, come protagonista in qualità di giudice, è stato pubblicato da Fedez e poi ripostato da Chiara nelle sue Instagram stories.

Chiara e Fedez, infatti, si sono mostrati ai loro milioni di followers più vicini che mai e hanno dimostrato ai loro haters e a tutti quelli che stanno aspettando di vedere le crepe nel loro rapporto apparentemente perfetto, che si amano alla follia, adesso come il primo giorno e che, anche se sono diventati genitori hanno deciso di non trascurare il loro rapporto da marito e moglie e non far spegnere il fuoco della passione nella loro vita di coppia.