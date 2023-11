Chiara Ferragni rimprovera il marito in diretta: "Mi metti in imbarazzo". Cos'è successo

Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, ha regalato alla figlia, a Fedez e ai nipoti, Leone e Vittoria, Paloma, una cucciola di Golden Retriver. Da poco i Ferragnez avevano salutato la loro adorata Mati, la Bulldog francese, e il dolce regalo ha portato molta gioia nella famiglia, ma anche alcuni problemi.

Come ogni cucciolo anche Paloma è esuberante, sempre desiderosa di giocare e deve ancora imparare i comandi e a ubbidire a Chiara e Fedez. Tutto questo coincide con l'imminente trasloco dei Ferragnez nel loro super attico minuziosamente arredato e proprio di questo Fedez ha parlato in una diretta che ha suscitato l'irritazione della moglie.

Il rapper aveva in braccio Paloma, la stava coccolando, quando dichiara: "Mia moglie ha deciso di mandarla in un campo di addestramento". "Ma non è un campo! Fedez smettila", lo ha interrotto Chiara. "No, vabbè è un posto dove la addestrano", prova a correggersi Federico. "No, va da un'addestratrice che tiene solo lei e la addestra, non è un campo di addestramento", sottolinea infastidita Ferragni. "Vabbè tipo un campo...", prova a continuare Fedez con un'espressione sul volto un po' spaventata. "Prima di entrare nella casa nuova starà qualche giorno lì per cercare di essere addestrata. E più che altro, nella casa nuova, finché non ha imparato a non fare casino in giro se ne starà in una parte della casa", ha spiegato l'imprenditrice che non è mai entrata nell'inquadratura del marito.

"Madonna mia che cattiveria...", sussurra Fedez che subito dopo si allontana andando indietro con la schiena come se Chiara avesse provato a lanciarci qualcosa. "Guarda che stai solo confermando quello che dicendo", insiste Federico ridendo tra il divertito e l'infastidito. "Fedez basta, stai dicendo cose sbagliate mi stai mettendo in imbarazzo", dopo queste parole di Ferragni Fedez interrompe il filmato forse per chiarire direttamente con la moglie e non lasciare che quel momento possa portare a incomprensioni più grandi.