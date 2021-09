Chiara Ferragni e Fedez, la coppia scoppia in mezzo al mare. Ma lei scrive: "Ho sposato l'uomo della mia vita"

Proprio nel giorno del 3° anniversario di nozze di Fedez e Chiara Ferragni, il magazine Chi è sbarcato in edicola con una paparazzata che li vede litigare in barca. "L’amore non è bello se non è litigarello", scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, con gli scatti rubati che vedono l'imprenditrice e il cantante discutere in mezzo al mare. Come qualsiasi coppia al mondo. Non a caso decine di commenti sono piovuti sotto il post social dello 'scoop', sottolineando la normalità del tutto.

Il messaggio di Chiara

Noncurante della paparazzata litigarella, Chiara ha voluto celebrare questo 3° anniversario di nozze con un bellissimo messaggio d'amore rivolto a Fedez. “Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondato da tutte le persone che amo veramente. Tanti altri anni per celebrare questo sentimento. Ti amo”, ha scritto Ferragni, travolta dai like dei propri follower.

Il messaggio di Fedez

Immediato, e altrettanto dolce, il messaggio social inviato da Fedez all'amata Chiara: "5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo".

Famiglia Ferragnez

Insieme dal 2016, Fedez e Chiara si sono sposati il 1º settembre 2018 a Noto, in Sicilia. Pochi mesi prima, era il 19 marzo 2018, nasceva a West Hollywood, nella contea di Los Angeles, il primogenito Leone. Il 23 marzo 2021, ma a Milano, è nata la secondogenita Vittoria.