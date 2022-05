Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala: Federico pazzo per Gigi Hadid

Chiara Ferragni e Fedez hanno sfilato sul lungo red carpet del Met Gala 2022. Per il loro primo Met insieme hanno deciso di sfoggiare un total look nero con decorazioni dorate: gioielli d'oro per lei e rever dorati per lui. Scintillanti e glamour, sicuramente non tra i più eccentrici della serata, hanno sfilato mano nella mano sul red carpet con gli abiti Versace.

In silenzio fino a due giorni prima, anche se il viaggio a New York poteva essere un ottimo indizio, la coppia ha conquistato l'esclusiva cena di gala al Metropolitan Museum di New York organizzata da Vogue. Per loro è il primo evento mondano dopo l'intervento di Fedez al pancreas per l'asportazione di un tumore. La coppia a New York ha anche festeggiato il compleanno di Donatella Versace, che il 2 maggio ha compiuto 67 anni.

Se per Fedez si tratta del primo Met, per Chiara no. L'influencer e imprenditrice ha preso parte all'evento la prima volta nel 2015, quello per lei è stato un anno difficile, di cui spesso ha parlato sia per esorcizzarlo sia per empatizzare con i suoi follower e incentivarli ad essere sempre la versione migliore di se stessi. L'evento di ieri è stato l'occasione per parlarne di nuovo e dalle foto condivise su Instagram è facile notare quanto Ferragni sia cambiata e infatti a corredo delle immagini ha scritto una riflessione importante: "Se la Chiara del 2015 vedesse la Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia. Questo significa per me andare al Met Gala mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa".

Met Gala e la "Gilded Glamour"

Il dress code di quest'anno del Met Gala era "Gilded Glamour", ovvero i partecipanti si sarebbero dovuti ispirare all'età dorata di fine Ottocento. Chiara Ferragni, con l'abito per lei disegnato da Versace, ha mostrato un profondo spacco laterale, una scollatura asimmetrica e lunghi guanti, tutto rigorosamente nero. A completare il look orecchini, collana e bracciali dorati. Fedez, anche lui elegantissimo con uno smoking Versace ha optato per il total black con i rever decorati d'oro, scarpe lucide e papillon.

Il racconto sui social e l'emozione di Fedez per Gigi

Fede e Chiara hanno postato sui loro profili alcune storie della serata di ieri sera. Musica, divertimento e ovviamente incontri ravvicinati con personalità molto note e importanti dello showbiz e non solo. Tra di loro Elon Musk, che ha suscitato non poca emozione in Federico, e poi Gigi Hadid. La supermodella in particolare ha abbracciato Fedez e il rapper non ha potuto non immortalare l'evento straordinario con delle foto che ha poi prontamente pubblicato nelle storie di Instagram commentando così: "Vi dico solo che Gigi mi ha abbracciato".