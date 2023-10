Chiara Ferragni, così ha superato i giorni difficili in cui Fedez era ricoverato

"Amo tantissimo mia moglie. Era a Parigi, a fare una cosa molto importante con una star internazionale, non posso dirle chi è. E Chiara ha mollato tutto ed è tornata a casa, per me. Si trattava di una grossissima opportunità per la sua carriera", queste le parole che Fedez ha speso per la moglie nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera dove ha parlato anche dei suoi problemi di salute mentale e fisica. Sono parole d'amore, ma anche di stima e gratitudine. Sono parole che una volta per tutte dovrebbero scacciare l'ombra della crisi dalla coppia.

Chiara ha lasciato la settimana della moda, ha preso il primo volo da Parigi e ha raggiunto il marito in ospedale dov'era stato ricoverato a seguito di un'emorragia interna causata da due ulcere. E se Fedez dal suo letto di ospedale faceva il possibile per stare meglio pensando alla vita che lo attendeva fuori fatta di figli, amici e famiglia che lo amano, Chiara era sempre vicina a lui. Anche per lei sono stati giorni colmi di paura e se è riuscita ad affrontarli è stato merito soprattutto delle sorelle, della madre e ovviamente dei suoi figli, Leone e Vittoria, e anche della nuova arrivata a casa Paloma. Perché quando ci sono dei bambini è importante trovare la forza di ridere, di essere spensierati e anche di andare al parco per non farli preoccupare più di quanto non lo siano già.

"A voi che siete stati la mia dose di spensieratezza in queste giornate", ha scritto l'imprenditrice a corredo di alcuni dolcissimi scatti che la ritraggono abbracciata con i figli, mentre gioca con la cucciola di Golden Retriver. Adesso però sono tutti a casa insieme e possono tornare a giocare e a coccolarsi.