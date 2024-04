Ferragni e Fedez separati, Paloma con il cognato Riky Nicoletti: i video e il commento

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez ha stravolto del tutto una quotidianità raccontata ai follower con foto e video che negli ultimi tempi mostravano anche la loro dolcissima Paloma come parte integrante della famiglia. Il Golden Retriver è stato un regalo della mamma dell'imprenditrice Marina Di Guardo, arrivato in casa Ferragnez lo scorso settembre qualche mese dopo la scomparsa di Matilda, storica cagnolina di Chiara. Molti sono stati i contenuti social che da quel momento fino alla recente rottura della relazione hanno documentato la tenera presenza cagnolino in casa e nelle passeggiate nel parco (nota l'incursione delle telecamere di Pomeriggio 5 durante un'uscita con il dog sitter nel momento dello scandalo pandoro Balocco), salvo poi "sparire" da ogni post.

E allora dov'è e con chi è Paloma oggi? Mentre Fedez è a Miami con in figli e Chiara Ferragni si è trincerata in un totale silenzio, la risposta è arrivata dall'account TikTok di Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni, che ha postato due video con il cane dei Ferragnez che gioca felicemente con la cagnolina di casa Gabriella. In un primo video Nicoletti si riprende in ascensore e al parco con i cuccioli. In sottofondo una voce che dice: "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati, un bastone marcio è sufficiente. A un cane non importa se tu sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo". In un altro ancora, poi, in risposta a chi ha commentato "Cerca di stare dietro a Paloma. Non ci sono altre figure di riferimento utili", Nicoletti ha risposto: "Una volta a settimana viene con me e Gabri", parole che lasciano immaginare che l'affido di Paloma sia limitato nel tempo e solo nelle giornate stabilite.