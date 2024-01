Caso Ferragni, spunta l'indiscrezione: "In Vaticano c'è chi smuove il Papa"

Il caso Ferragni resta al centro delle cronache mediatiche e giudiziarie. Se l'imprenditrice indagata per truffa aggravata nella vicenda dei pandori Balocco non fa più cenno alla delicata situazione e si mostra sui social con una frequenza che sembra esprimere l'intenzione al ritorno verso una graduale normalità, su di lei e sul marito Fedez continuano a circolare diverse indiscrezioni, ora su una presunta crisi (poi smentita), ora su supposte strategie utili a sbrogliare la questione. L'ultima che riguarda la coppia è stata pubblicata dal settimanale Oggi secondo cui ci sarebbe addirittura l'idea di un intervento del Vaticano.

"Sembra che qualcuno si stia prodigando perché Papa Francesco riceva la coppia nell'occhio del ciclone a Santa Marta in forma riservata", scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica Forse non tutti sanno che dove si riportano anche le prese di posizione politiche e antitetiche di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, con la prima decisamente contrariata verso Ferragni e il secondo che ha mostrato meno ostilità.

"Non mi piace l'accanimento su qualcuno che è in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma per me il problema dell'Italia non è Chiara Ferragni, ci sarà un processo", aveva detto, infatti, Matteo Salvini a Rtl 102.5: "Fedez e Ferragni sono un universo lontanissimo da me, però la cattiveria e il livore di questi giorni mi lascia sconcertato". L'intervento del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture è arrivato dopo lo sfogo di Fedez contro l'assedio dei cronisti e dei fotografi sotto casa, in attesa di un'apparizione di Chiara Ferragni.