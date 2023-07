Chiara Ferragni e Fedez, polemica sui post per la morte della loro cagnolina. I due sbottano sui social

Chiara Ferragni oggi ha comunicato la morte della sua cagnolina, Mati. Alle sue parole si sono aggiunte quelle di Fedez che ha trascorso con la canina 7 dei suoi 13 anni. Proprio grazie a Matilde lui e Chiara si erano incontrati, perché lui l'aveva citata in una delle sue canzoni.

L'addio di Chiara è stato particolarmente commovente, anche perché ha raccontato come ha reagito Leone alla notizia. Ma queste parole non hanno suscitato solo commozione, alcuni le hanno prese in giro, altri ancora hanno accusato Chiara di aver parlato della morte di Mati per sotterrare le polemiche nate intorno alla vacanza in Sicilia di Ferragni.

“Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia”, ha scritto un utente su Twitter e Chiara gli ha voluto rispondere direttamente: "Che schifo posso dirlo ad un commento del genere?". E poi ecco che anche Fedez ha voluto replicare a chi aveva scritto un altro indelicato tweet: "Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di fedez per elogiare il suo cane morto che succede". "Succede che se sei una me**a e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri", ha scritto il rapper ottenendo numerosi mi piace.