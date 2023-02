Ferragnez vicini al divorzio? In quel famoso portone a Milano c'è uno studio legale

Cosa ci facevano la sera di San Valentino Chiara Ferragni e Fedez in quel misterioso palazzo di Milano? Cosa si nasconde dietro quel famoso portone che, ormai, dopo la paparazzata dei Ferragnez, è finito sulle pagine di tutti i giornali? Se finora non avevamo alcuna informazione al riguardo oggi è spuntata fuori una notizia che non sarà molto apprezzata dai fan della coppia di influencer più famosa d'Italia. A parlarne è Amedeo Venza, l'esperto di gossip che ha svelato, grazie a una segnalazione di una ragazza che lavora proprio in quella zona di Milano, che in quel palazzo c'è uno studio legale. E non uno studio legale qualunque ma uno specializzato nel lavorare con personaggi famosi.

Il due più due diventa immediato. Sembra proprio che Chiara e Fedez abbiano scelto la festa degli innamorati per mettere la parola fine al loro rapporto che, ormai, dura da ben sette anni e che, finora, aveva resistito al matrimonio, a due gravidanze, alla routine familiare, alla malattia di Fedez ma che non è riuscita a superare, evidentemente, lo smacco che Fedez avrebbe fatto a sua moglie rubandole la scena durante la sua esperienza da co-conduttrice a Sanremo.

La crisi, però, se è scoppiata adesso, senza dubbio aveva già radici ben profonde e c'era già da prima. Sarà davvero arrivato il momento di dire addio ai Ferragnez? Dagli indizi social, con Fedez che è scomparso dai radar e Chiara che posta foto solo con i suoi bimbi e la sua famiglia, sembra proprio di sì e lo scoop sul fatto che in quel palazzo a Milano ci fosse uno studio legale non fa che confermare la teoria.

Intanto, sul web, è spuntato fuori un vecchio TikTok di Chiara dove l'influencer, chiedendo al social cosa l'aspettava per il 2023, aveva ricevuto come risposta: "Sarai single". Sarà stato un segno del destino?