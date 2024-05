Chiara, la foto con Napoleone che provoca Fedez: la guerra social continua

Fedez e Chiara Ferragni nelle prime settimane dopo l'annuncio della loro separazione erano stati quasi perfetti, social parlando. Certo qualche frecciata era stata lanciata anche prima, ma erano minuzie in confronto alla guerra che si sta consumando sui social negli ultimi tre giorni.

A scatenare le reazioni di Chiara i video in cui l'ex marito si avvicina, e molto, alla modella ventenne Garance Authié. E l'ultima frecciatina, in ordine cronologico, che Chiara gli ha lanciato è un vero colpo da maestra. In un post su Instagram ha condiviso due scatti che la ritraggono in compagnia di una statua di Napoleone. A rendere ancora più piccanti queste foto i commenti di due carissimi amici di Ferragni, Veronica Ferraro e Manuele Mameli: l'emoticon di archi con le frecce. Un chiaro modo per sottolineare che sì sono due frecciate a Federico. Ma perché? Cosa nasconderebbe quel post? Per molti utenti il riferimento è stato facile da scovare: si tratterebbe di una citazione di Marracash. Il rapper, infatti, anni fa avrebbe descritto Fedez come un "nano con la sindrome di Napoleone". Ora non c'è che da aspettare le loro nuove mosse, che sono riuscite alla perfezione a spostare l'interesse dalle cronache giudiziarie a quelle rosa.