Chiara Ferragni e Fedez insieme dallo psicologo? La nuova indiscrezione che smonta tutto

Le foto che li hanno mostrati insieme per la prima volta dopo la burrascosa parentesi Sanremo hanno aperto la strada alle più disparate versioni: Chiara Ferragni e Fedez sono tornati insieme, ma se ne guardano bene dal dirlo? Sono solo arrabbiati? Oppure davvero stanno pensando di mettere la parola fine alla loro storia con tanto di consulenza legale per una probabile separazione?

In tutta questa storia non c'è un interrogativo solo che abbia già avuto risposta. E in attesa di conferme e smentite certe, le ricostruzioni su quanto sia avvenuto o possa ancora succedere nella vita della coppia più mediatica che ci sia, vagano tra ipotesi e racconti a cui dare più o meno credibilità. Come quello secondo cui in quel palazzo di Milano davanti al quale i Ferragnez sono stati fotografati, ci sarebbe uno studio legale specializzato nel trattare proprio con personaggi famosi dello spettacolo. Tappa raggiunta insieme per eventuali accordi sull'addio? Così si è detto, ma stando agli ultimi aggiornamenti la situazione non sarebbe questa. Anzi.

I Ferragnez in terapia di coppia?

Vanity Fair racconta di aver scoperto l'indirizzo in cui Fedez e Chiara sono stati avvistati l'ultima volta insieme: il palazzo si trova nel cuore di Milano e all'interno ci sono un centro di cura psichiatrica e psicologica, un gruppo di medici associati e inquilini privati. Nessun avvocato, quindi, al contrario dei rumors circolati nelle ultime ore.

Dal sito del centro di cura psicologica si evince che i terapeuti dello studio in questione sono specializzati anche in terapia di coppia. Un'esperienza che la coppia aveva abbondantemente trattato nella prima stagione della loro serie su Prime e che potrebbe - forse - essere oggetto delle puntate della nuova serie. Forse, perché la notizia dello stop alle riprese del prosieguo dei Ferragnez è circolata nelle ultime ore, insieme ai particolari su accordi commerciali tra la Rai e Prime Video, pubblicità occulta di Instagram durante Sanremo e richieste di chiarimenti tutti ancora da risolvere.