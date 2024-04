Chiara Ferragni e quell'oggetto di Fedez che tiene ancora in casa: il video

Fedez lo ha detto senza mezzi termini con il suo ultimo post: oggi la sua vita è cambiata, finita "capovolta sotto sopra" e passata dai ritmi di una vita vissuta prevalentemente da marito, padre, suocero e cognato a una che lo vuole protagonista di viaggi, feste e divertimenti. Insomma, da single. Chiara, dal canto suo, ha ripreso pure la quotidianità social dopo un periodo di silenzio dovuto alle dichiarazioni da "belva" dell'ormai ex marito, ma, stando ai dettagli che lei stessa non si è premurata di nascondere nelle recentissime riprese Instagram, la presenza del marito continua ad aleggiare tra gli immensi ambienti domestici nella forma di un quadro appeso alle pareti.

È delle scorse ore, infatti, (di poco successive al post di Fedez) la clip postata da Ferragni che la mostra in casa con la figlia Vittoria che si cimenta nel truccarla: ciò che non sfugge allo sguardo è lo sfondo delle riprese che, in alto a destra dell'inquadratura, fa spiccare il volto del rapper nell'accessorio appeso alla parete della stanza come oggetto che, nella situazione attuale, non sembra un elemento di arredo come qualsiasi altro. Solo una coincidenza o un sottile messaggio inviato all'ex marito ormai lontano dalla routine famigliare? Qualche giorno fa non erano mancate le attenzioni alle stories rispettive di lui e di lei con la Golden Retriver Paloma, al centro dei loro contenuti social: se anche quella sia stato un caso fortuito non è dato sapere... La certezza è che la vita dei due, anche da separati, continua ad essere commentatissima dai follower.

Di seguito il video di Chiara Ferragni