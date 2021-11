Chiara Ferragni e Fedez, presunte tensioni tra le consuocere: l'indiscrezione

Qualcosa non va nella famiglia Ferragnez? Non nella coppia Chiara - Fedez che, anzi, si mostra nel pieno di un idillio professionale e sentimentale, bensì tra le consuocere Marina Di Guardo e Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, che secondo le ultime indiscrezioni non sarebbero in buoni rapporti.

A riportarle è Dagospia che racconta di una voce riguardante le mamme dell’imprenditrice digitale e del rapper: “Altro che la finta discesa in campo! A casa Ferragnez ci sarebbero altri problemi, se così si possono definire” riferisce il sito facendo riferimento all’ormai nota finta partecipazione del rapper alle prossime elezioni politiche. “A Milano gira voce che i rapporti tra le consuocere Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, e Annamaria Berrinzaghi detta Tatiana, mamma di Fedez, non sarebbero dei migliori. Le due nonne di Vittoria e Leone non si seguono nemmeno su Instagram. Solo un caso?”, si chiede il portale evidenziando un dettaglio che nella famiglia più social d’Italia non passa certo inosservato, anzi.

Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato la voce che indaga sui rapporti interni delle due donne, anche loro nel cast della serie The Ferragnez in uscita su Amazon Prime a dicembre. E chissà se in quel contesto si svelerà qualcosa in più sui rapporti tra le nonne di Vittoria e Leone…

Di cosa parla 'The Ferragnez – La serie'

La coppia, ribattezzata i Ferragnez dal momento in cui hanno annunciato il favoloso matrimonio, è seguita da milioni di follower su Instagram con cui ha condiviso i momenti più importanti della sua storia. Nella docu-serie il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima nel periodo che va dalla fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.