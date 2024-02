Ferragni a Portofino con i figli, Fedez (da solo) al compleanno del padre: il messaggio di Chiara per il suocero

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso quest'ultimo weekend separati: lei con i figli, la sorella Valentina e la mamma Marina Diguardo a Portofino, lui a Milano insieme al padre Franco Lucia, mamma Tiziana Berrinzaghi e i cugini. Una circostanza che non avrebbe nulla di eccezionale se non fosse per il dettaglio che il 4 febbraio è stato festeggiato il compleanno del papà del rapper con una riunione di famiglia alla quale mancava proprio la nuora e, soprattutto, i nipotini Leone e Vittoria. C'è davvero aria di crisi oppure si tratta di una scelta di comunicazione per evitare che le reazioni negative degli utenti ancora rivolte a Chiara Ferragni ricadano in qualche modo anche su Fedez? Il dubbio per ora resta, anche perché sulla questione "maretta" coniugale la coppia aveva smentito sia con le dichiarazioni di Fedez sia con una foto di famiglia postata da Chiara.

E forse è anche per dimostrare che i rapporti con il marito e la sua famiglia sono ottimi nonostante la lontananza in un giorno così speciale che Chiara Ferragni ha voluto pubblicare i suoi auguri e quelli dei piccoli Leone e Vittoria per il nonno: "Il più felice compleanno a nonno Franco" ha scritto l'imprenditrice in una storia Instagram a corredo di una foto che mostra il suocero con la piccola nipotina.

Intanto i grattacapi per l'imprenditrice proseguono con l'annuncio dell'azienda Pigna sulla fine della collaborazione con lei dopo le sanzioni dell'Antitrust e le indagini della procura per truffa. Dal canto suo Fenice, società licenziante dei marchi Chiara Ferragni, ha annunciato di adire le vie legali contro Pigna: "L'illegittimità della decisione è stata aggravata dalla scelta dell’azienda di comunicare al pubblico, prima ancora che a Fenice, la cessazione del rapporto di partnership; una scelta evidentemente strumentale e contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. In questo contesto, Fenice si riserva di agire nelle sedi più opportune a tutela dei propri interessi".