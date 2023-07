"Chiara Ferragni e Fedez separati in casa". L'influencer spiega la situazione, dopo mesi di silenzio

Da mesi ormai si parla della fine della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Se ne parla, in particolare, a partire dalla crisi che l'influencer e il cantante hanno vissuto durante Sanremo 2023, quando lui ha baciato sul palco Rosa Chemical attirandosi la contrarietà di lei. Da allora i due sono finiti nel mirino dei pettegolezzi: c'è chi dice che stiano già lavorando alle carte del divorzio, chi sostiene che siano separati in casa ma restano uniti solo per il bene dei figli Leone e Vittoria. Ebbene, ormai stanca delle tante illazioni, Ferragni decide oggi di rompere il silenzio, facendo una eccezione alla regola rispetto al basso profilo che tiene solitamente quando si parla di problemi d'amore col compagno.

L'occasione le arriva quando una delle sue fan le scrive questo commento sotto all'ultima foto. "Secondo me lei e il marito sono separati in casa", scrive una ragazza. E lei replica seccata: "No, e piantatela con ste cavolate", digita. Parole che insomma smentiscono una vota per tutte la possibilità che la coppia - unita in matrimonio dal 2018 e con due figli a carico - sia in procinto di dirsi addio. Del resto i due stanno continuando a lavorare alla nuova casa da sogno acquistata nel prestigioso quartiere di CityLife, a Milano, e sembra proprio che questo resterà dunque il nido d'amore.